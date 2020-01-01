Одна смерть і 42 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 23 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 12, Горохівський район – 8, Володимир-Волинський район – 3, Любешівський район – 2, Маневицький район – 2, м.Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1.Одужало за добу 47 осіб, в тому числі 2 дітей та 1 медичний працівник. Один випадок хвороби завершився летально (Любешівський район), - інформують у Волинській ОДА.Загалом станом на 23 липня в області зареєстрували 3401 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2354 особи. 80 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 772 випадки, в т.ч. 17 летальних;• Луцький район – 269 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 391 випадок, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 399 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 204 випадки, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 66 випадків;• Горохівський район – 146 випадків, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 113 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 82 випадки, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 48 випадків;• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 41 випадок;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 32 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 303 особи, в тому числі за останню добу – 314 осіб.