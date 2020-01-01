Одна смерть і 42 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 23 липня
Сьогодні, 09:40
За останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 12, Горохівський район – 8, Володимир-Волинський район – 3, Любешівський район – 2, Маневицький район – 2, м.Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1.
Одужало за добу 47 осіб, в тому числі 2 дітей та 1 медичний працівник. Один випадок хвороби завершився летально (Любешівський район), - інформують у Волинській ОДА.
Загалом станом на 23 липня в області зареєстрували 3401 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2354 особи. 80 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 772 випадки, в т.ч. 17 летальних;
• Луцький район – 269 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 391 випадок, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 399 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 204 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 66 випадків;
• Горохівський район – 146 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 113 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 82 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 48 випадків;
• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 41 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 32 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 303 особи, в тому числі за останню добу – 314 осіб.
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Одужало за добу 47 осіб, в тому числі 2 дітей та 1 медичний працівник. Один випадок хвороби завершився летально (Любешівський район), - інформують у Волинській ОДА.
Загалом станом на 23 липня в області зареєстрували 3401 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2354 особи. 80 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 772 випадки, в т.ч. 17 летальних;
• Луцький район – 269 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 391 випадок, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 399 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 204 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 66 випадків;
• Горохівський район – 146 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 113 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 82 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 48 випадків;
• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 41 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 32 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 303 особи, в тому числі за останню добу – 314 осіб.
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