вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянки – рак крові: рідні благать про допомогу

У волинянки – рак крові: рідні благать про допомогу
Біда у вигляді важкого захворювання постукала у двері багатодітної лучанки Наталії Сєргєєвої-Сищик – рак крові виявили у її матері Надії Баб’як.

Тож рідні просять небайдужих про допомогу, – пишуть Волинські новини.

«Самі не витягнемо. Я працюю на заводі, чоловік також отримує небагато. На життя вистачало, але, на жаль, лікування раку – річ недешева, а час втрачати неможна», – з болем розповідає жінка.

Наталія Сєргєєва-Сищик зізнається, що, читаючи дописи у соціальних мережах із благаннями людей допомогти врятувати життя – своє чи рідних, ніколи не думала, що колись доведеться просити про допомогу й самій.

«Звертаюсь до всіх небайдужих людей! Мені потрібна ваша допомога! В моєї мами, Надії Петрівни, виявили мієлому. Це рак крові. Ми уже розпочали її лікування. Один сеанс хіміотерапії, яка коштує близько двадцяти тисяч гривень. Я працюю на заводі, заробітна платня чоловіка також критично мала. Виховуємо трьох дітей, тож власними силами, на жаль, я не впораюсь. Не в моїх звичках просити гроші, але цього разу без сторонньої допомоги ніяк. Ми будемо безмежно вдячні кожному, хто подарує моїй мамі шанс на одужання», - звертається до небайдужих жінка.

Діагноз «Множинна мієлома. Ураження лівої лопатки» 70-річній Надії Петрівні Баб’як поставили у березні 2020 року. За цей час вона пройшла один блок хіміотерапії, але це лише початок лікування. Грошей у родини катастрофічно не вистачає.

Тому, всіх охочі допомогти цій сім’ї, можуть переказати кошти за реквізитами: ПриватБанк 5168742717269926 Сергєєва-Сищик Наталія Володимирівна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак, допомога, Волинь, Надія Баб’як
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із психлікарні в Олиці втік 40-річний пацієнт
Сьогодні, 10:28
На що у Луцьку витратили 10 «коронавірусних» мільйонів
Сьогодні, 10:18
У волинянки – рак крові: рідні благать про допомогу
Сьогодні, 10:11
Одна смерть і 42 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 23 липня
Сьогодні, 09:40
У Луцьку з вікна багатоповерхівки вистрибнув молодий чоловік
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
Відлік іде на дні: молода жінка з Волині з останніх сил долає четверту стадію раку Відлік іде на дні: молода жінка з Волині з останніх сил долає четверту стадію раку
15 січень, 13:43
У волинянина – рак стравоходу: просять допомогти з лікуванням У волинянина – рак стравоходу: просять допомогти з лікуванням
13 листопад, 2019, 12:48
Тіна Кароль передала допомогу онкохворим дітям Волині Тіна Кароль передала допомогу онкохворим дітям Волині
25 жовтень, 2019, 14:46
Померла хвора на рак кісток 15-річна волинянка: просять допомогти бабусі дівчини Померла хвора на рак кісток 15-річна волинянка: просять допомогти бабусі дівчини
03 травень, 2019, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із психлікарні в Олиці втік 40-річний пацієнт
Сьогодні, 10:28
 0
На що у Луцьку витратили 10 «коронавірусних» мільйонів
Сьогодні, 10:18
 0
У волинянки – рак крові: рідні благать про допомогу
Сьогодні, 10:11
 0
Одна смерть і 42 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 23 липня
Сьогодні, 09:40
 0
У Луцьку з вікна багатоповерхівки вистрибнув молодий чоловік
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8