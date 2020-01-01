На що у Луцьку витратили 10 «коронавірусних» мільйонів





Про це йдеться в інформації про хід виконання програми «Здоров’я лучан» на 2018-2020 роки, затвердженої у четвер, 23 липня, під час виконкому Луцькради.



Зокрема, для закупівлі засобів індивідуального захисту (маски одноразові, маски багаторазові марлеві, халати одноразові, захисні окуляри закритого типу, маски-респіратори FFP3, набори костюмів захисних, комбінезони протиепідемічні стерильні, рукавички нітрилові, щитки захисні, шапочки медичні одноразові, дезінфікуючи, антисептики, тощо), лікарських препаратів, медичних виробів та розхідних матеріалів, дезінфікуючих витратили 2,3 мільйона.



Ще 3,6 мільйона спрямували на придбання апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисню, аналізаторів для проведення ІФА. На оплату транспортних послуг для перевезення медичних працівників комунальних підприємств охорони здоров’я витратили 1,4 мільйона, на проведення доплат медичним працівникам за перебування у небезпечних умовах праці – 2,5 мільйона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальним підприємствам охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади виділили 9,8 мільйона гривень на заходи щодо запобігання поширенню COVID-19.Про це йдеться в інформації про хід виконання програми «Здоров’я лучан» на 2018-2020 роки, затвердженої у четвер, 23 липня, під час виконкому Луцькради.Зокрема, для закупівлі засобів індивідуального захисту (маски одноразові, маски багаторазові марлеві, халати одноразові, захисні окуляри закритого типу, маски-респіратори FFP3, набори костюмів захисних, комбінезони протиепідемічні стерильні, рукавички нітрилові, щитки захисні, шапочки медичні одноразові, дезінфікуючи, антисептики, тощо), лікарських препаратів, медичних виробів та розхідних матеріалів, дезінфікуючих витратили 2,3 мільйона.Ще 3,6 мільйона спрямували на придбання апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисню, аналізаторів для проведення ІФА. На оплату транспортних послуг для перевезення медичних працівників комунальних підприємств охорони здоров’я витратили 1,4 мільйона, на проведення доплат медичним працівникам за перебування у небезпечних умовах праці – 2,5 мільйона.

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