У Луцьку двом ОСББ відшкодують частину кредитів
Сьогодні, 18:20
У Луцьку двом ОСББ відшкодують частину суми кредитів, отриманих на заходи з енергозбереження.
Про це йшлося у четвер, 23 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк нагадав, що у місті діє програма співфінансування «70 на 30», відповідно до якої ОСББ чи житлово-будівельні кооперативи беруть кредити на енергозберігальні заходи.
«Пройшла комісія і прийняли рішення дати дозвіл на відшкодування частини тіла кредиту з міського бюджету двом будинкам: на Шота Руставелі, де встановлюють ІТП, вікна та двері, і 30б та Винниченка, 4, встановлюють ІТП», - зауважив він. Загалом на це витратять понад 283 тисячі гривень із бюджету Луцька.
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Про це йшлося у четвер, 23 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк нагадав, що у місті діє програма співфінансування «70 на 30», відповідно до якої ОСББ чи житлово-будівельні кооперативи беруть кредити на енергозберігальні заходи.
«Пройшла комісія і прийняли рішення дати дозвіл на відшкодування частини тіла кредиту з міського бюджету двом будинкам: на Шота Руставелі, де встановлюють ІТП, вікна та двері, і 30б та Винниченка, 4, встановлюють ІТП», - зауважив він. Загалом на це витратять понад 283 тисячі гривень із бюджету Луцька.
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