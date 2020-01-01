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Із психлікарні в Олиці втік 40-річний пацієнт

Із психлікарні в Олиці втік 40-річний пацієнт
Розшукують чоловіка, який самовільно покинув стіни Волинської обласної психіатричної лікарні, що знаходиться в селищі Олика.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

40-річний чоловік втік під час прогулянки. У лікарню потрапив на підставі рішення суду про примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу.

Інформацію підтвердили в пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що чоловік покинув місце лікування близько 16 години. Наразі проводяться усі потрібні заходи для встановлення місця перебування хворого.

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Теги: Олика, психлікарня
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