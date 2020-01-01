У Любешівському районі від коронавірусу помер чоловік





Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 помер житель селища Любешів, - інформує Любешівська РДА.



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів Любешівського району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Рудка, 1 – с. Ветли, 1 – с. Судче та 1- с. Зарудчі.



За весь період спостереження станом на 23 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:



Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальний



Ветли – 11 (10 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний



В’язівне - 5



Любешівська Воля – 2 (1 одужав)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Проходи – 2 (2 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище – 1



Цир – 2



Судче - 1.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID-19: 1 - с. Ветли, 1 - с. Цир. Надійшов один негативний результат - смт Любешів.Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 помер житель селища Любешів, - інформує Любешівська РДА.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів Любешівського району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Рудка, 1 – с. Ветли, 1 – с. Судче та 1- с. Зарудчі.За весь період спостереження станом на 23 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальнийВетли – 11 (10 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальнийВ’язівне - 5Любешівська Воля – 2 (1 одужав)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Проходи – 2 (2 одужали)Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище – 1Цир – 2Судче - 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19.

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