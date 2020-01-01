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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Любешівському районі від коронавірусу помер чоловік

У Любешівському районі від коронавірусу помер чоловік
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID-19: 1 - с. Ветли, 1 - с. Цир. Надійшов один негативний результат - смт Любешів.

Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 помер житель селища Любешів, - інформує Любешівська РДА.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів Любешівського району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Рудка, 1 – с. Ветли, 1 – с. Судче та 1- с. Зарудчі.

За весь період спостереження станом на 23 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:

Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальний

Ветли – 11 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний

В’язівне - 5

Любешівська Воля – 2 (1 одужав)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 2 (2 одужали)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище – 1

Цир – 2

Судче - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешів, смерть, стан
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