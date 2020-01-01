У Любешівському районі від коронавірусу помер чоловік
Сьогодні, 10:45
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID-19: 1 - с. Ветли, 1 - с. Цир. Надійшов один негативний результат - смт Любешів.
Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 помер житель селища Любешів, - інформує Любешівська РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів Любешівського району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Рудка, 1 – с. Ветли, 1 – с. Судче та 1- с. Зарудчі.
За весь період спостереження станом на 23 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:
Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
В’язівне - 5
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 2
Судче - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19.
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Один випадок хвороби завершився летально - від COVID – 19 помер житель селища Любешів, - інформує Любешівська РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів Любешівського району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Рудка, 1 – с. Ветли, 1 – с. Судче та 1- с. Зарудчі.
За весь період спостереження станом на 23 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:
Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
В’язівне - 5
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 2
Судче - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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