Назвали хвороби від яких найчастіше помирають лучани
Сьогодні, 11:04
У Луцьку назвали основні причини смертності місцевого населення.
Про це йдеться в інформації про хід виконання програми «Здоров’я лучан» на 2018-2020 роки, затвердженої у четвер, 23 липня, під час виконкому Луцькради.
Аналіз стану здоров’я населення Луцької міської територіальної громади та діяльності закладів охорони здоров’я свідчив про зростання смертності, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.
Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються негативною динамікою.
Окрім того, низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою.
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Про це йдеться в інформації про хід виконання програми «Здоров’я лучан» на 2018-2020 роки, затвердженої у четвер, 23 липня, під час виконкому Луцькради.
Аналіз стану здоров’я населення Луцької міської територіальної громади та діяльності закладів охорони здоров’я свідчив про зростання смертності, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.
Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються негативною динамікою.
Окрім того, низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою.
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