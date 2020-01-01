Назвали хвороби від яких найчастіше помирають лучани

У Луцьку назвали основні причини смертності місцевого населення.Про це йдеться в інформації про хід виконання програми «Здоров’я лучан» на 2018-2020 роки, затвердженої у четвер, 23 липня, під час виконкому Луцькради.Аналіз стану здоров’я населення Луцької міської територіальної громади та діяльності закладів охорони здоров’я свідчив про зростання смертності, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються негативною динамікою.Окрім того, низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою.