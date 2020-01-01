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У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час

У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
У Луцьку муніципали уже вкотре викривають магазини, які торгують алкоголем у заборонений час.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.

Так, муніципали виявили порушення у магазині "Продукти", який знаходиться на вулиці Сагайдачного, 1. Продавець продав пляшку пива у заборонений час доби.

Також виявили продаж слабоалкогольного напою у магазині "Бруклін" на проспекті Президента Грушевського, 1.

На продавців склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.

У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час

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Теги: Луцьк, торгівля, продавці, штраф
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