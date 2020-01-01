У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 11:07
У Луцьку муніципали уже вкотре викривають магазини, які торгують алкоголем у заборонений час.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Так, муніципали виявили порушення у магазині "Продукти", який знаходиться на вулиці Сагайдачного, 1. Продавець продав пляшку пива у заборонений час доби.
Також виявили продаж слабоалкогольного напою у магазині "Бруклін" на проспекті Президента Грушевського, 1.
На продавців склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Так, муніципали виявили порушення у магазині "Продукти", який знаходиться на вулиці Сагайдачного, 1. Продавець продав пляшку пива у заборонений час доби.
Також виявили продаж слабоалкогольного напою у магазині "Бруклін" на проспекті Президента Грушевського, 1.
На продавців склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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