У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час

У Луцьку муніципали уже вкотре викривають магазини, які торгують алкоголем у заборонений час.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.Так, муніципали виявили порушення у магазині "Продукти", який знаходиться на вулиці Сагайдачного, 1. Продавець продав пляшку пива у заборонений час доби.Також виявили продаж слабоалкогольного напою у магазині "Бруклін" на проспекті Президента Грушевського, 1.На продавців склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.