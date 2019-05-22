У ТРЦ «ПортCity» запрацював кінотеатр*
Сьогодні, 11:13
Із 23 липня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» у Луцьку запрацював кінотеатр.
«Піклуємось про здоров‘я та комфорт гостей – відновлюємо роботу з дотриманням усіх санітарних норм та забезпеченням протиепідемічних заходів», – повідомляє адміністрація закладу.
Придбати квиток на сеанс можна швидко і зручно на сайті або розраховуйтесь безконтактно при купівлі на касі кінотеатру.
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«Піклуємось про здоров‘я та комфорт гостей – відновлюємо роботу з дотриманням усіх санітарних норм та забезпеченням протиепідемічних заходів», – повідомляє адміністрація закладу.
Придбати квиток на сеанс можна швидко і зручно на сайті або розраховуйтесь безконтактно при купівлі на касі кінотеатру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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