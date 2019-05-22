вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» запрацював кінотеатр*

У ТРЦ «ПортCity» запрацював кінотеатр*
Із 23 липня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» у Луцьку запрацював кінотеатр.

«Піклуємось про здоров‘я та комфорт гостей – відновлюємо роботу з дотриманням усіх санітарних норм та забезпеченням протиепідемічних заходів», – повідомляє адміністрація закладу.

Придбати квиток на сеанс можна швидко і зручно на сайті або розраховуйтесь безконтактно при купівлі на касі кінотеатру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Луцьк, кінотеатр, кіно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника поліції
Сьогодні, 11:48
У МОЗ пояснили, як працює нова система карантину
Сьогодні, 11:39
У ТРЦ «ПортCity» запрацював кінотеатр*
Сьогодні, 11:13
У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 11:07
Назвали хвороби від яких найчастіше помирають лучани
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів* Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*
26 січень, 10:30
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені» Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
22 травень, 2019, 18:57
День глядача у PremierCity: кличуть на кіно за мінімальними цінами* День глядача у PremierCity: кличуть на кіно за мінімальними цінами*
12 березень, 2019, 14:30
Луцький «Strike City» запрошує на ситну піцу за «смачними» цінами* Луцький «Strike City» запрошує на ситну піцу за «смачними» цінами*
16 липень, 08:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника поліції
Сьогодні, 11:48
 0
У МОЗ пояснили, як працює нова система карантину
Сьогодні, 11:39
 0
У ТРЦ «ПортCity» запрацював кінотеатр*
Сьогодні, 11:13
 0
У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 11:07
 0
Назвали хвороби від яких найчастіше помирають лучани
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8