Пішла у невідомому напрямку після сварки з дочкою: на Волині розшукують жінку

Розшукують, 16.07.1984 року народження, жительку села Туропин Турійського району.Про це повідомляє Турійське відділення поліції.Жінка 22 липня після конфлікту з дочкою пішла у невідомому напрямку. Востаннє Пучук Світлану бачили 22.07.2020 у вечірню пору на озері «Турійське», що в селищі Турійськ Волинської області.Просять небайдужих громадян звернути увагу на фото зниклої та в разі наявної інформації про місце перебування Пучук Світлани або інформації, що допоможе у пошуку жінки, повідомити на лінію «102» або 050-48-45-283.