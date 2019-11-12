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Пішла у невідомому напрямку після сварки з дочкою: на Волині розшукують жінку

Пішла у невідомому напрямку після сварки з дочкою: на Волині розшукують жінку
Розшукують Пучук Світлану Миколаївну, 16.07.1984 року народження, жительку села Туропин Турійського району.

Про це повідомляє Турійське відділення поліції.

Жінка 22 липня після конфлікту з дочкою пішла у невідомому напрямку. Востаннє Пучук Світлану бачили 22.07.2020 у вечірню пору на озері «Турійське», що в селищі Турійськ Волинської області.

Просять небайдужих громадян звернути увагу на фото зниклої та в разі наявної інформації про місце перебування Пучук Світлани або інформації, що допоможе у пошуку жінки, повідомити на лінію «102» або 050-48-45-283.

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Теги: розшук, Турійськ, Туропин
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