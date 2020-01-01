Польські прикордонники затримали українця із підробленими штампами в паспорті

У Польщі прикордонники затримали українця із підробленими штампами в паспорті.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, громадянина України затримали, коли той намагався перетнути кордон в Медиці.42-річний українець мав при собі дійсний український паспорт та шведську карту сталого побиту. Однак під час перевірки виявилося, що в паспорті чоловіка було аж 12 фальшивих штампів про перетин кордону у Польщі, Литві, Чехії та Словаччині.Українець зізнався, що хотів таким чином продовжити термін візи, на підставі якої перебував у Швеції, тому й вирішив вдатися до підробки штампів. За таку “послугу” він заплатив 50 євро.Чоловік добровільно погодився на покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі з відтермінуванням на 2 роки.