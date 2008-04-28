Ранкова кава, обідня регата, вечірні подорожі: шалені пригоди бруківки «Le Bruk» у Луцьку*





Бруківка «Le Bruk» – це надійне, міцне та естетичне покриття, - пише видання



Відтак, бруківку можна використовувати для облаштування подвір’їв, пішохідних доріжок, транспортних зон, території промислових об’єктів тощо.



Чим компанія «LeBruk» може довести свою професійність?



Та, будь ласка, ось вам ТОП-15 беззаперечних фактів:



- 13 років на будівельному ринку;

- 348 успішних проектів;

- 988 200 м2 виготовленої бруківки;

- Повний комплекс робіт по виготовленню бруківки, блоків для парканів, послуги вкладання;

- Благоустрій територій від А до Я;

- Великі потужності виробництва, використання сучасних технологій та професіоналізм працівників;

- На виробництво залучені консультанти-технологи зі Словаччини;

- Нові знання та ідеї - зі спеціалізованих виставок та форумів з Польщі і Німеччини;

- Широка лінійка продукції;

- Якість, що відповідає найвищим стандартам;

- Вигідна цінова політика;

- Індивідуальний підхід до кожного клієнта;

- Безкоштовне проведення попередніх замірів та складання кошторису;

- 5 років гарантії на виконані роботи та матеріали;

- Географія діяльності охоплює Львівську, Рівненську, Волинську області.



Як класно та безтурботно відпочити влітку – точно знає бруківка «Le Bruk»



Та окрім того, що завдяки бруківці «Le Bruk» можна милуватися ошатними подвір’ями, статечними тротуарами, романтичними скверами, вона може вам підказати на власному прикладі, як класно та безтурботно відпочити влітку, ба більше, спланувати свій день, проживши його наповну, щоб життєва енергія та позитив так і били фонтанами!



Не вірите? Тоді ось вам варіанти крутого та креативного літнього відпочинку від «Le Bruk»:



Поплавати на човнику серед неймовірної природи центрального парку у Луцьку. Адже що може бути краще, аніж помилуватися Луцькою Венецією разом із коханою людиною?





Зловити найбільшу у своєму житті рибу! Тим паче, що не доведеться робити нелегкий вибір між тим, що собі купити: новенький модний спінінг чи бруківку!





Пошукати горщечок із золотом на кінці веселки, рушивши на велопрогулянку після рясного дощу. А можна просто підібрати відповідний маршрут - і вперед за новими враженнями!





Є хатинка у селі з бабусею? Супер! Звичайна поїздка в село влітку перетворюється у справжню пригоду і навіть випробування, якщо перепрофілюватися на кілька годин на ландшафтного дизайнера.





Влаштувати фотосесію самотужки - зробити якісні світлини, сімейні або персональні. І ваш літній фотоальбом ви будете гортати ще багато років.





Гайда на пікнік з друзями! Виберіть відповідне місце для пікніка на природі, візьміть смачний перекус і відповідні ігри для компанії, щоб весело провести цей день. і не забудьте освіжаючий напій, який допоможе втамувати літню спрагу!





Перший раз в житті випити кави о 5-ій ранку, милуючись сходом сонця. Це можна зробити лише влітку, закінчуючи таким приємним моментом всенощне гуляння містом.





Нарешті здійснити давню мрію дитинства і завести собі маленького домашнього улюбленця. З ним так класно прогулюватись вулицями по вечорах. Приємно і водночас корисно!





Згадати, як, сидячи у дворі, спостерігали за дорослими хлопцями, що завзято ганяли на скейті. І не просто згадати, а знайти безлюдну доріжку та нарешті спробувати свої сили!





Майнути світ за очі на автомобілі, вимкнувши телефон хоча б на кілька днів. Втоптати педаль газу до рівня, що межує із шаленістю! І забути про усі негаразди цього шаленого-шаленого світу!



Не купити вишні для приготування домашнього компоту, а полізти за ними на дерево. Оце адреналін, погодьтесь! Гілки підступно хитаються, а вишеньки ховаються поміж смарагдового листячка. А взимку компот зі власноруч зірваних ягідок буде пахнути літечком!





І обов’язково 31 серпня погойдатись на дитячий гойдалці, прощаючись із літом до наступного року!



Усі ці варіанти ви можете здійснити за увесь літній період! Адже компанія Le Bruk подбала про вас!



У нас легко і просто замовити бруківку для облаштування подвір’їв, пішохідних доріжок, транспортних зон, території промислових об’єктів тощо.



А ціни на бруківку Le Bruk дозволять вам і облаштувати територію, і купити собі будь-яку новенький спінінг, швидкісний велосипед, пустотливого домашнього улюбленця, ще й гроші на поїздку формату «світ за очі» залишаться!



Детальніше про усі види бруківки - на сайті



067 334 11 12



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(0332) 28-04-08



вул. Вахтангова, 12



Луцьк, 43000, Україна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанії «LeBruk» є чим пишатись. Адже вона не просто виготовляє бруківку, а робить це фахово, швидко, якісно. Компанія настільки впевнена в відмінних експлуатаційних характеристиках своєї продукції, що дає кількарічну гарантію.Бруківка «Le Bruk» – це надійне, міцне та естетичне покриття, - пише видання t1.ua Відтак, бруківку можна використовувати для облаштування подвір’їв, пішохідних доріжок, транспортних зон, території промислових об’єктів тощо.Та, будь ласка, ось вам ТОП-15 беззаперечних фактів:- 13 років на будівельному ринку;- 348 успішних проектів;- 988 200 м2 виготовленої бруківки;- Повний комплекс робіт по виготовленню бруківки, блоків для парканів, послуги вкладання;- Благоустрій територій від А до Я;- Великі потужності виробництва, використання сучасних технологій та професіоналізм працівників;- На виробництво залучені консультанти-технологи зі Словаччини;- Нові знання та ідеї - зі спеціалізованих виставок та форумів з Польщі і Німеччини;- Широка лінійка продукції;- Якість, що відповідає найвищим стандартам;- Вигідна цінова політика;- Індивідуальний підхід до кожного клієнта;- Безкоштовне проведення попередніх замірів та складання кошторису;- 5 років гарантії на виконані роботи та матеріали;- Географія діяльності охоплює Львівську, Рівненську, Волинську області.Та окрім того, що завдяки бруківці «Le Bruk» можна милуватися ошатними подвір’ями, статечними тротуарами, романтичними скверами, вона може вам підказати на власному прикладі, як класно та безтурботно відпочити влітку, ба більше, спланувати свій день, проживши його наповну, щоб життєва енергія та позитив так і били фонтанами!Не вірите?Поплавати на човнику серед неймовірної природи центрального парку у Луцьку. Адже що може бути краще, аніж помилуватися Луцькою Венецією разом із коханою людиною?Зловити найбільшу у своєму житті рибу! Тим паче, що не доведеться робити нелегкий вибір між тим, що собі купити: новенький модний спінінг чи бруківку!Пошукати горщечок із золотом на кінці веселки, рушивши на велопрогулянку після рясного дощу. А можна просто підібрати відповідний маршрут - і вперед за новими враженнями!Є хатинка у селі з бабусею? Супер! Звичайна поїздка в село влітку перетворюється у справжню пригоду і навіть випробування, якщо перепрофілюватися на кілька годин на ландшафтного дизайнера.Влаштувати фотосесію самотужки - зробити якісні світлини, сімейні або персональні. І ваш літній фотоальбом ви будете гортати ще багато років.Гайда на пікнік з друзями! Виберіть відповідне місце для пікніка на природі, візьміть смачний перекус і відповідні ігри для компанії, щоб весело провести цей день. і не забудьте освіжаючий напій, який допоможе втамувати літню спрагу!Перший раз в житті випити кави о 5-ій ранку, милуючись сходом сонця. Це можна зробити лише влітку, закінчуючи таким приємним моментом всенощне гуляння містом.Нарешті здійснити давню мрію дитинства і завести собі маленького домашнього улюбленця. З ним так класно прогулюватись вулицями по вечорах. Приємно і водночас корисно!Згадати, як, сидячи у дворі, спостерігали за дорослими хлопцями, що завзято ганяли на скейті. І не просто згадати, а знайти безлюдну доріжку та нарешті спробувати свої сили!Майнути світ за очі на автомобілі, вимкнувши телефон хоча б на кілька днів. Втоптати педаль газу до рівня, що межує із шаленістю! І забути про усі негаразди цього шаленого-шаленого світу!Не купити вишні для приготування домашнього компоту, а полізти за ними на дерево. Оце адреналін, погодьтесь! Гілки підступно хитаються, а вишеньки ховаються поміж смарагдового листячка. А взимку компот зі власноруч зірваних ягідок буде пахнути літечком!І обов’язково 31 серпня погойдатись на дитячий гойдалці, прощаючись із літом до наступного року!Усі ці варіанти ви можете здійснити за увесь літній період! Адже компанія Le Bruk подбала про вас!У нас легко і просто замовити бруківку для облаштування подвір’їв, пішохідних доріжок, транспортних зон, території промислових об’єктів тощо.А ціни на бруківку Le Bruk дозволять вам і облаштувати територію, і купити собі будь-яку новенький спінінг, швидкісний велосипед, пустотливого домашнього улюбленця, ще й гроші на поїздку формату «світ за очі» залишаться!Детальніше про усі види бруківки - на сайті lebruk.com 067 334 11 12050 678 82 55(0332) 28-04-08вул. Вахтангова, 12Луцьк, 43000, Україна

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