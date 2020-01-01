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«Я був готовий померти і не хотів вбивати людей», – Максим Кривош про захоплення автобуса

«Я був готовий померти і не хотів вбивати людей», – Максим Кривош про захоплення автобуса
У Луцьку стартувало судове засідання стосовно Максима Кривоша (Плохого), де йому мають обрати міру запобіжного заходу.

Розпочався процес у четвер, 23 липня, о 15:00.

Під час судового засідання Максим Кривош розповів про свої мотиви і спростував деяку поширену публічно інформацію.

«Умова була виконана однією людиною – Зеленським. Думаю, що відео встигли подивитися багато людей і скачати», - поясним терорист, чому здався поліції.

Далі він пообіцяв розкрити деталі розмови з Зеленським на останньому суді.

"Час розставить все на свої місця і ви зроумієте, де правда, де брехня", - сказав він.

Пропонуємо ще декілька цитат луцького терориста, озвучених в суді.

«Я здався сам, не було ніякого штурму...

Держава розуміє тільки силу, тому я вибрав такий метод.

Я в подіцейського не стріляв, це неправда.

Я не цілився в людей. Я взагалі був готовий померти. Я хотів, щоб ми всі перестали обманювати себе».

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Головуватиме на засіданні суддя Андрій Сівчук. Варто зазначити, що Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.


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Теги: суд, терорист, максим Кривош, Луцьк
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