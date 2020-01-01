«Я був готовий померти і не хотів вбивати людей», – Максим Кривош про захоплення автобуса

У Луцьку стартувало судове засідання стосовно, де йому мають обрати міру запобіжного заходу.Розпочався процес у четвер, 23 липня, о 15:00.Під час судового засідання Максим Кривош розповів про свої мотиви і спростував деяку поширену публічно інформацію.«Умова була виконана однією людиною –. Думаю, що відео встигли подивитися багато людей і скачати», - поясним терорист, чому здався поліції.Далі він пообіцяв розкрити деталі розмови з Зеленським на останньому суді."Час розставить все на свої місця і ви зроумієте, де правда, де брехня", - сказав він.Пропонуємо ще декілька цитат луцького терориста, озвучених в суді.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Головуватиме на засіданні суддя. Варто зазначити, що Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.