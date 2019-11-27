Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 12:51
Перед судом постануть двоє учасників стрілянини на автомийці на вулиці Набережній.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, стрілянина відбулася 5 листопада 2018 року на автомийці у Луцьку. Того дня одного громадянина вбили, а двоє отримали тілесні ушкодження.
Перед судом постануть 29-річний житель Запорізької області та 44-річний мешканець Рівного, яких обвинувачують у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 296 КК України).
Молодший відповідатиме ще і за умисне убивство, вчинене з хуліганських мотивів (п.7 ч.2 ст. 115 ККУ).
Матеріали щодо ще сімох учасників подій виділені в окремі провадження, всі вони скеровані до суду і щодо двох уже є вирок.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, стрілянина відбулася 5 листопада 2018 року на автомийці у Луцьку. Того дня одного громадянина вбили, а двоє отримали тілесні ушкодження.
Перед судом постануть 29-річний житель Запорізької області та 44-річний мешканець Рівного, яких обвинувачують у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 296 КК України).
Молодший відповідатиме ще і за умисне убивство, вчинене з хуліганських мотивів (п.7 ч.2 ст. 115 ККУ).
Матеріали щодо ще сімох учасників подій виділені в окремі провадження, всі вони скеровані до суду і щодо двох уже є вирок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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