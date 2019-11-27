вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку

Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Перед судом постануть двоє учасників стрілянини на автомийці на вулиці Набережній.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, стрілянина відбулася 5 листопада 2018 року на автомийці у Луцьку. Того дня одного громадянина вбили, а двоє отримали тілесні ушкодження.

Перед судом постануть 29-річний житель Запорізької області та 44-річний мешканець Рівного, яких обвинувачують у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 296 КК України).

Молодший відповідатиме ще і за умисне убивство, вчинене з хуліганських мотивів (п.7 ч.2 ст. 115 ККУ).

Матеріали щодо ще сімох учасників подій виділені в окремі провадження, всі вони скеровані до суду і щодо двох уже є вирок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрілянина, Набережна, Луцьк, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня
Сьогодні, 13:15
Корупція та «нові системи»: чому в Україні сповільнився процес здачі новобудов
Сьогодні, 12:54
Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 12:51
У місті на Волині через ремонт дороги до 1 вересня перекриють рух вулицею
Сьогодні, 12:25
Польські прикордонники затримали українця із підробленими штампами в паспорті
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного звільнили з-під варти Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного звільнили з-під варти
27 листопад, 2019, 14:51
Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку
05 липень, 2019, 14:11
Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
12 березень, 2019, 17:19
Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому
01 лютий, 2019, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екс-директор «Укроборонпрому» обікрав державу на 5 мільйонів
Сьогодні, 13:38
 0
Яка ситуація з COVID-19 у Ратнівському районі станом на 23 липня
Сьогодні, 13:22
 0
У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня
Сьогодні, 13:15
 0
Корупція та «нові системи»: чому в Україні сповільнився процес здачі новобудов
Сьогодні, 12:54
 0
Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8