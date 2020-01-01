Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ "Волиньоленерго".1. 09:00 – 17:00Церква с. Хотячів, вул.: 24-го серпня, Лугова, Польова, Зелена, Карбишева2. 09:00 – 17:00Вет. бакт. лабораторія, ФОП Мартинюк кафе «Золота підкова» м. Вол.-Вол., вул.: Лабораторна, Гулевичівни, Зимнівська, Стравінського, Українська, Зубинського1 Пл-0.4 Л-1 від КТП-343 с.Сенкевичівка 09:00 – 17:00 с.Сенкевичівка вул.Будки.1 КТП-71 10:00 – 17:00 с.Завидів вул.Підгайна2 ЩТП-318 09:30 – 16:30 с.Бортнів вул.Інтернаціональна Зелена3 КТП-33 09:30 – 16:00 с.Мишів вул.Зелена Молодіжна Колгоспна4 Л-3 від КТП-127,чистка траси 10:00 – 17:00 с. Риковичі, вул. Зелена, вул. Шевченка, вул. Л. Українки5 КТП-15к/р КТП 10:00 – 16:00 с. Старосілля, вул. Л. Українки (частково)1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-353 09:00 – 16:00 с. Добре, пров. Царука (частково).2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-3 09:00 – 16:00 м.Камінь –Каширський вул.Комарова,вул..Ватутіна частково1. 10:00 – 14:00смт.ОликаДВТП "Волиньфармпостач" - аптекаРимо-католицький костелФОП Мисковець В.О. - магазинФОП Сосницька О.В. - магазинФОП Славіч М.М. -магазинФОП Шелепа З.О. - магазинФОП Шевчук В.К. - магазинФОП Мацута С.П. - магазинФОП Славіч А.М. - кафеСелищна рада - контораОлицьке ССТ - контораВол. обл. психлікарня № 4ПП "Алтея-фарм" - аптекаВол. обл. психлікарня № 2МДКП "Ківерціводоканал" – очисні спорудиФОП Лебедь Б.Ф. - магазинФОП Дорощук В.Ф. - магазинФОП Костюк А.А. - магазинФОП Колосінський В.В. - приміщенняФОП Подобаєва Н.Л. - комплексОлицький психоневрологічний будинок-інтернат смт. Оликавул. Паркова,вул. Замкова,вул. Незалежностівул. Шевченка,вул. Полуботка, буд. 1-12,14 , вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Паркова, буд. 4,6,8,10пров. Тихийвул. Козацька, буд. 1-27,29вул. Гагаріна,вул. Богуна,вул. Ворошилова,вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,вул. Івасюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,вул. Путилівська, буд. 3-16,18,202 ПЛ 0,4 кВ від КТП-37 09:00 – 16:00ФОП Гнатюк Т.Д. - магазинФОП Журба - магазинм.Ківерцівул.Паркова,буд.8,10,14,25-45, 49,51,53 вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,буд.1-9, вул.Міцкевича,буд.1-16,вул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру,3. 09:00 – 16:00с.Суськ - хутір Котельчуків,4. 09:00 – 16:00с. Човниця - хутір Жаще.1. 09:00 – 17:00 ФОП Козел О.О. смт.Люблинець2. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-07, Л.97-11)09:00 – 17:00 Приватне акціонернетовариство "Ковельські ковбаси" м.Ковель Вул..Володимирська 1563. 09:00 – 17:00 Сільськогосподарське ТзОВ"Зоря"Селянське (фермерське) господарство "Колос"Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"ФО Максимчук Ірина ІванівнаСв'ято - Різдво - Богородична громада УПЦМТМОФОП Польчук Адам ФіларетовичФОП Киденько Ольга МихайлівнаРелігійна громада"Живоносне джерело" УПЦс .Велицькс. КухариПЛ-0,4кВ від ТП №30609:00 – 17:00 ТзОВ "ВКФ Будсервіс"Товариство з обмеженоювідповідальністю "СКАНВУД" С.Любитів5 ПЛ-0,4кВ від ЗТП №57009:00 – 17:00 Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяженської сільської ради с.Уховецьк1. 09:00 – 17:00с.Маньків вул.Першотравнева2. 09:00 – 17:00 с.Привітне: магазин (Жданюк), клуб, бібліотека с.Привітне вул. 1Травня, Центральна1. 09:00 – 15:00Волинські оптичні мережіВул. НадрічнаВул. ПрилуцькаВул. МлинівськаВул. БалакірєваВул. ХрещатаВул.Східно-МежоваПров. 1-й, 2-й ЗбаразькийВул. ПривітнаВул. КалиноваВул. СонячнаВул. П. МирногоВул. СкрябінаВул. БородінаВул. Левицького1. 11:00 – 13:00Філія «Луцький райавтодор»,ПВП «ЕДГАРД»2 ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-167 (КТП-77,137, 139, 317, 370, 512, 534, 536, 478, 555, 565, 609) 09:00 – 17:00 Садівниче товариство «Діброва»,ВУЖКГ с.Липини,ТзОВ «Автоінтеграл»,ПАТ «Укрнафта»,ФОП Літот В.В.,Луцький спец комбінат комун. побутового,ФОП Маркюк І.Г.,ФОП Остапюк І.В.,ТзОВ «СВА Плюс»,ФОП Лець Ю.В.,ФОП Стельмашук О.В.,СТ «Струмівка»,ТзОВ «Мікос» с.Струмівка вул.Вишнева, Рибалки, Затишна, Рівненська,с.Липини вул.Вишнева, Рибалки, Затишна1. 09:00 – 17:00ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаЛюбомльське споживче товариствоФОП Гурко Олександр ВолодимировичФОП Шиць Лідія ЯківнаПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"ФОП Піскуровський Евген СтепановичУправління державної казначейської служби УкраїниВідділ поліціїЛюбомльська міжрайонна державна податкова інспекціяПриватна фірма "РАК"ФОП Степанюк Майя ОлексіївнаДячук Катерина Василівна м.Любомль вул.Незалежності.Дружби.І.Франка.Володимирська.Брестська.Щорса2 Ктп-91 09:00 – 17:00 ФОП Крисюкевич Адам ФедоровичФОП Клейзун Ольга ПетрівнаФОП Гугля Наталія ПетрівнаФОП Саган В.А. м.Любомль вул.У.Армії.Н.Ужвій.Прикордонників.Гоголя.Шевченка3 Ктп-48 09:00 – 17:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Полісс.Вишнів4 Пл.-10 л 91-03 09:00 – 17:00 Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"1. 10:00 – 17:00Магазини:ФОП Божко В.В, Смокович В.С, Остимчук М.Г,Школа, дитячий садок, АТС, ФАП, СВК «Промінь», Лісопилка ФОП Свищ І.В с. В. КуріньВимкнень споживачів не заплановано.№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-68 09:00 – 17:00 м-н «Автодім», ФОП П`ясецький М.Д., Релігійна Громада Святого Михаїла м.Нововолинськвул. РилєєваВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 09:00 – 17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 09:00 – 17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 09:00 – 17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 09:00 – 17:00 с.Березолуки овочесховища.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 09:00 – 17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 09:00 – 17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 09:00 – 17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.10 ПЛ-10 кВ Л30-06 09:00 – 17:00 м.Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.11 ПЛ-0,4 кВ КТП-122 09:00 – 17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова, 54-64.12 ПЛ-10 кВ Л30-02 09:00 – 17:00 с..Валер’янівка (повністю)с.Рудня (повністю)с.Олександрівка водозабір.м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон. с..Валер’янівка (повністю)с.Рудня (повністю)м.Рожище вул.Г.Мазепи.13 ПЛ-10 кВ Л30-03 09:00 – 17:00 смт.Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку.с.Ольганівка (повністю)м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю)смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11.м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.14 ПЛ-10 кВ Л43-02 09:00 – 17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.15 ПЛ-0,4 кВ КТП-281 09:00 – 17:00 с.Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12..16 ПЛ-10 кВ Л18-12 09:00 – 17:00 с.Дмитрівка (повністю)м.Рожище виробнича база. с.Дмитрівка (повністю).17 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 09:00 – 17:00 с.Копачівка ФАП. с.Копачівка вул.Польова, Ювілейна, Молодіжна.18 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 09:00 – 17:00 с.Копачівка вул.Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.19 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 09:00 – 17:00 с.Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Садова..20 ПЛ-0,4 кВ КТП-480 09:00 – 17:00 с.Кременець вул.Тиха.м.Рожище вул.Тичини.1 ПЛ-10 кВ Л-57-03 від ЛР-10 до ЛР-91 10:00 – 17:00 Магазин ПП Гапіч,ПП Заєць В.В,Школа с.Смолярі с.Смолярі повністю.1. 10:00 – 15:30СВК «Дружба» - бригада с.Нири2. 10:00 – 15:30 с.Купичів3 ПЛ-10 кВ Л-61-04 від ПС до ЛР-24 до КР-190КТП-54КТП-306КТП-347КТП-206 10:00 – 15:30 ТзОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - АЗС, ветлікарня – адмінприміщення, СП «Турійський агробуд»- адмінприміщення, ПАТ «Волиньгаз» - газосклад с. м.т.Турійськ вул., Володимирська, Дубівська, Дачна, Луцька