Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ "Волиньоленерго".
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Церква с. Хотячів, вул.: 24-го серпня, Лугова, Польова, Зелена, Карбишева
2. 09:00 – 17:00
Вет. бакт. лабораторія, ФОП Мартинюк кафе «Золота підкова» м. Вол.-Вол., вул.: Лабораторна, Гулевичівни, Зимнівська, Стравінського, Українська, Зубинського
Горохівський район
1 Пл-0.4 Л-1 від КТП-343 с.Сенкевичівка 09:00 – 17:00 с.Сенкевичівка вул.Будки.
Іваничівський район
1 КТП-71 10:00 – 17:00 с.Завидів вул.Підгайна
2 ЩТП-318 09:30 – 16:30 с.Бортнів вул.Інтернаціональна Зелена
3 КТП-33 09:30 – 16:00 с.Мишів вул.Зелена Молодіжна Колгоспна
4 Л-3 від КТП-127,
чистка траси 10:00 – 17:00 с. Риковичі, вул. Зелена, вул. Шевченка, вул. Л. Українки
5 КТП-15
к/р КТП 10:00 – 16:00 с. Старосілля, вул. Л. Українки (частково)
Камінь-Каширський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-353 09:00 – 16:00 с. Добре, пров. Царука (частково).
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-3 09:00 – 16:00 м.Камінь –Каширський вул.Комарова,вул..Ватутіна частково
Ківерцівський район
1. 10:00 – 14:00
смт.Олика
ДВТП "Волиньфармпостач" - аптека
Римо-католицький костел
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. -магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ФОП Славіч А.М. - кафе
Селищна рада - контора
Олицьке ССТ - контора
Вол. обл. психлікарня № 4
ПП "Алтея-фарм" - аптека
Вол. обл. психлікарня № 2
МДКП "Ківерціводоканал" – очисні споруди
ФОП Лебедь Б.Ф. - магазин
ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. - приміщення
ФОП Подобаєва Н.Л. - комплекс
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат смт. Олика
вул. Паркова,
вул. Замкова,
вул. Незалежності
вул. Шевченка,
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 , вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,
вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,
вул. Паркова, буд. 4,6,8,10
пров. Тихий
вул. Козацька, буд. 1-27,29
вул. Гагаріна,
вул. Богуна,
вул. Ворошилова,
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Івасюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-37 09:00 – 16:00
ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин
ФОП Журба - магазин
м.Ківерці
вул.Паркова,буд.8,10,14,25-45, 49,51,53 вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,буд.1-9, вул.Міцкевича,буд.1-16,
вул.Ціолковського,буд.1-15,16,
вул.Ломоносова,буд.1-13,
пров.Миру,
3. 09:00 – 16:00
с.Суськ - хутір Котельчуків,
4. 09:00 – 16:00
с. Човниця - хутір Жаще.
Ковельський район
1. 09:00 – 17:00 ФОП Козел О.О. смт.Люблинець
2. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-07, Л.97-11)
09:00 – 17:00 Приватне акціонерне
товариство "Ковельські ковбаси" м.Ковель Вул..Володимирська 156
3. 09:00 – 17:00 Сільськогосподарське ТзОВ"Зоря"
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ФО Максимчук Ірина Іванівна
Св'ято - Різдво - Богородична громада УПЦ
МТМО
ФОП Польчук Адам Філаретович
ФОП Киденько Ольга Михайлівна
Релігійна громада"Живоносне джерело" УПЦ
с .Велицьк
с. Кухари
4
ПЛ-0,4кВ від ТП №306
09:00 – 17:00 ТзОВ "ВКФ Будсервіс"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "СКАН
ВУД" С.Любитів
5 ПЛ-0,4кВ від ЗТП №570
09:00 – 17:00 Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяженської сільської ради с.Уховецьк
Локачинський район
1. 09:00 – 17:00
с.Маньків вул.Першотравнева
2. 09:00 – 17:00 с.Привітне: магазин (Жданюк), клуб, бібліотека с.Привітне вул. 1Травня, Центральна
місто Луцьк
1. 09:00 – 15:00
Волинські оптичні мережі
Вул. Надрічна
Вул. Прилуцька
Вул. Млинівська
Вул. Балакірєва
Вул. Хрещата
Вул.Східно-Межова
Пров. 1-й, 2-й Збаразький
Вул. Привітна
Вул. Калинова
Вул. Сонячна
Вул. П. Мирного
Вул. Скрябіна
Вул. Бородіна
Вул. Левицького
Луцький район
1. 11:00 – 13:00
Філія «Луцький райавтодор»,
ПВП «ЕДГАРД»
2 ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-167 (КТП-77,137, 139, 317, 370, 512, 534, 536, 478, 555, 565, 609) 09:00 – 17:00 Садівниче товариство «Діброва»,
ВУЖКГ с.Липини,
ТзОВ «Автоінтеграл»,
ПАТ «Укрнафта»,
ФОП Літот В.В.,
Луцький спец комбінат комун. побутового,
ФОП Маркюк І.Г.,
ФОП Остапюк І.В.,
ТзОВ «СВА Плюс»,
ФОП Лець Ю.В.,
ФОП Стельмашук О.В.,
СТ «Струмівка»,
ТзОВ «Мікос» с.Струмівка вул.Вишнева, Рибалки, Затишна, Рівненська,
с.Липини вул.Вишнева, Рибалки, Затишна
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00 – 17:00
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
Любомльське споживче товариство
ФОП Гурко Олександр Володимирович
ФОП Шиць Лідія Яківна
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ФОП Піскуровський Евген Степанович
Управління державної казначейської служби України
Відділ поліції
Любомльська міжрайонна державна податкова інспекція
Приватна фірма "РАК"
ФОП Степанюк Майя Олексіївна
Дячук Катерина Василівна м.Любомль вул.Незалежності.Дружби.І.Франка.Володимирська.Брестська.Щорса
2 Ктп-91 09:00 – 17:00 ФОП Крисюкевич Адам Федорович
ФОП Клейзун Ольга Петрівна
ФОП Гугля Наталія Петрівна
ФОП Саган В.А. м.Любомль вул.У.Армії.Н.Ужвій.Прикордонників.Гоголя.Шевченка
3 Ктп-48 09:00 – 17:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс
с.Вишнів
4 Пл.-10 л 91-03 09:00 – 17:00 Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
Магазини:
ФОП Божко В.В, Смокович В.С, Остимчук М.Г,
Школа, дитячий садок, АТС, ФАП, СВК «Промінь», Лісопилка ФОП Свищ І.В с. В. Курінь
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-68 09:00 – 17:00 м-н «Автодім», ФОП П`ясецький М.Д., Релігійна Громада Святого Михаїла м.Нововолинськ
вул. Рилєєва
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 09:00 – 17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 09:00 – 17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 09:00 – 17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 09:00 – 17:00 с.Березолуки овочесховища.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 09:00 – 17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 09:00 – 17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 09:00 – 17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.
10 ПЛ-10 кВ Л30-06 09:00 – 17:00 м.Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-122 09:00 – 17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова, 54-64.
12 ПЛ-10 кВ Л30-02 09:00 – 17:00 с..Валер’янівка (повністю)
с.Рудня (повністю)
с.Олександрівка водозабір.
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон. с..Валер’янівка (повністю)
с.Рудня (повністю)
м.Рожище вул.Г.Мазепи.
13 ПЛ-10 кВ Л30-03 09:00 – 17:00 смт.Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку.
с.Ольганівка (повністю)
м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю)
смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11.
м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.
14 ПЛ-10 кВ Л43-02 09:00 – 17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
.
15 ПЛ-0,4 кВ КТП-281 09:00 – 17:00 с.Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12..
16 ПЛ-10 кВ Л18-12 09:00 – 17:00 с.Дмитрівка (повністю)
м.Рожище виробнича база. с.Дмитрівка (повністю).
17 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 09:00 – 17:00 с.Копачівка ФАП. с.Копачівка вул.Польова, Ювілейна, Молодіжна.
18 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 09:00 – 17:00 с.Копачівка вул.Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.
19 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 09:00 – 17:00 с.Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Садова..
20 ПЛ-0,4 кВ КТП-480 09:00 – 17:00 с.Кременець вул.Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-57-03 від ЛР-10 до ЛР-91 10:00 – 17:00 Магазин ПП Гапіч,ПП Заєць В.В,Школа с.Смолярі с.Смолярі повністю.
Турійський район
1. 10:00 – 15:30
СВК «Дружба» - бригада с.Нири
2. 10:00 – 15:30 с.Купичів
3 ПЛ-10 кВ Л-61-04 від ПС до ЛР-24 до КР-190
КТП-54
КТП-306
КТП-347
КТП-206 10:00 – 15:30 ТзОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - АЗС, ветлікарня – адмінприміщення, СП «Турійський агробуд»- адмінприміщення, ПАТ «Волиньгаз» - газосклад с. м.т.Турійськ вул., Володимирська, Дубівська, Дачна, Луцька
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Про це повідомили у ПАТ "Волиньоленерго".
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Церква с. Хотячів, вул.: 24-го серпня, Лугова, Польова, Зелена, Карбишева
2. 09:00 – 17:00
Вет. бакт. лабораторія, ФОП Мартинюк кафе «Золота підкова» м. Вол.-Вол., вул.: Лабораторна, Гулевичівни, Зимнівська, Стравінського, Українська, Зубинського
Горохівський район
1 Пл-0.4 Л-1 від КТП-343 с.Сенкевичівка 09:00 – 17:00 с.Сенкевичівка вул.Будки.
Іваничівський район
1 КТП-71 10:00 – 17:00 с.Завидів вул.Підгайна
2 ЩТП-318 09:30 – 16:30 с.Бортнів вул.Інтернаціональна Зелена
3 КТП-33 09:30 – 16:00 с.Мишів вул.Зелена Молодіжна Колгоспна
4 Л-3 від КТП-127,
чистка траси 10:00 – 17:00 с. Риковичі, вул. Зелена, вул. Шевченка, вул. Л. Українки
5 КТП-15
к/р КТП 10:00 – 16:00 с. Старосілля, вул. Л. Українки (частково)
Камінь-Каширський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-353 09:00 – 16:00 с. Добре, пров. Царука (частково).
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-3 09:00 – 16:00 м.Камінь –Каширський вул.Комарова,вул..Ватутіна частково
Ківерцівський район
1. 10:00 – 14:00
смт.Олика
ДВТП "Волиньфармпостач" - аптека
Римо-католицький костел
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. -магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ФОП Славіч А.М. - кафе
Селищна рада - контора
Олицьке ССТ - контора
Вол. обл. психлікарня № 4
ПП "Алтея-фарм" - аптека
Вол. обл. психлікарня № 2
МДКП "Ківерціводоканал" – очисні споруди
ФОП Лебедь Б.Ф. - магазин
ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. - приміщення
ФОП Подобаєва Н.Л. - комплекс
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат смт. Олика
вул. Паркова,
вул. Замкова,
вул. Незалежності
вул. Шевченка,
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 , вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,
вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,
вул. Паркова, буд. 4,6,8,10
пров. Тихий
вул. Козацька, буд. 1-27,29
вул. Гагаріна,
вул. Богуна,
вул. Ворошилова,
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Івасюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-37 09:00 – 16:00
ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин
ФОП Журба - магазин
м.Ківерці
вул.Паркова,буд.8,10,14,25-45, 49,51,53 вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,буд.1-9, вул.Міцкевича,буд.1-16,
вул.Ціолковського,буд.1-15,16,
вул.Ломоносова,буд.1-13,
пров.Миру,
3. 09:00 – 16:00
с.Суськ - хутір Котельчуків,
4. 09:00 – 16:00
с. Човниця - хутір Жаще.
Ковельський район
1. 09:00 – 17:00 ФОП Козел О.О. смт.Люблинець
2. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-07, Л.97-11)
09:00 – 17:00 Приватне акціонерне
товариство "Ковельські ковбаси" м.Ковель Вул..Володимирська 156
3. 09:00 – 17:00 Сільськогосподарське ТзОВ"Зоря"
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ФО Максимчук Ірина Іванівна
Св'ято - Різдво - Богородична громада УПЦ
МТМО
ФОП Польчук Адам Філаретович
ФОП Киденько Ольга Михайлівна
Релігійна громада"Живоносне джерело" УПЦ
с .Велицьк
с. Кухари
4
ПЛ-0,4кВ від ТП №306
09:00 – 17:00 ТзОВ "ВКФ Будсервіс"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "СКАН
ВУД" С.Любитів
5 ПЛ-0,4кВ від ЗТП №570
09:00 – 17:00 Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяженської сільської ради с.Уховецьк
Локачинський район
1. 09:00 – 17:00
с.Маньків вул.Першотравнева
2. 09:00 – 17:00 с.Привітне: магазин (Жданюк), клуб, бібліотека с.Привітне вул. 1Травня, Центральна
місто Луцьк
1. 09:00 – 15:00
Волинські оптичні мережі
Вул. Надрічна
Вул. Прилуцька
Вул. Млинівська
Вул. Балакірєва
Вул. Хрещата
Вул.Східно-Межова
Пров. 1-й, 2-й Збаразький
Вул. Привітна
Вул. Калинова
Вул. Сонячна
Вул. П. Мирного
Вул. Скрябіна
Вул. Бородіна
Вул. Левицького
Луцький район
1. 11:00 – 13:00
Філія «Луцький райавтодор»,
ПВП «ЕДГАРД»
2 ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-167 (КТП-77,137, 139, 317, 370, 512, 534, 536, 478, 555, 565, 609) 09:00 – 17:00 Садівниче товариство «Діброва»,
ВУЖКГ с.Липини,
ТзОВ «Автоінтеграл»,
ПАТ «Укрнафта»,
ФОП Літот В.В.,
Луцький спец комбінат комун. побутового,
ФОП Маркюк І.Г.,
ФОП Остапюк І.В.,
ТзОВ «СВА Плюс»,
ФОП Лець Ю.В.,
ФОП Стельмашук О.В.,
СТ «Струмівка»,
ТзОВ «Мікос» с.Струмівка вул.Вишнева, Рибалки, Затишна, Рівненська,
с.Липини вул.Вишнева, Рибалки, Затишна
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00 – 17:00
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
Любомльське споживче товариство
ФОП Гурко Олександр Володимирович
ФОП Шиць Лідія Яківна
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ФОП Піскуровський Евген Степанович
Управління державної казначейської служби України
Відділ поліції
Любомльська міжрайонна державна податкова інспекція
Приватна фірма "РАК"
ФОП Степанюк Майя Олексіївна
Дячук Катерина Василівна м.Любомль вул.Незалежності.Дружби.І.Франка.Володимирська.Брестська.Щорса
2 Ктп-91 09:00 – 17:00 ФОП Крисюкевич Адам Федорович
ФОП Клейзун Ольга Петрівна
ФОП Гугля Наталія Петрівна
ФОП Саган В.А. м.Любомль вул.У.Армії.Н.Ужвій.Прикордонників.Гоголя.Шевченка
3 Ктп-48 09:00 – 17:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс
с.Вишнів
4 Пл.-10 л 91-03 09:00 – 17:00 Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк" ВАТ"Волиньрибгосп"
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
Магазини:
ФОП Божко В.В, Смокович В.С, Остимчук М.Г,
Школа, дитячий садок, АТС, ФАП, СВК «Промінь», Лісопилка ФОП Свищ І.В с. В. Курінь
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-68 09:00 – 17:00 м-н «Автодім», ФОП П`ясецький М.Д., Релігійна Громада Святого Михаїла м.Нововолинськ
вул. Рилєєва
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 09:00 – 17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 09:00 – 17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 09:00 – 17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 09:00 – 17:00 с.Березолуки овочесховища.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 09:00 – 17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 09:00 – 17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 09:00 – 17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.
10 ПЛ-10 кВ Л30-06 09:00 – 17:00 м.Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-122 09:00 – 17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова, 54-64.
12 ПЛ-10 кВ Л30-02 09:00 – 17:00 с..Валер’янівка (повністю)
с.Рудня (повністю)
с.Олександрівка водозабір.
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон. с..Валер’янівка (повністю)
с.Рудня (повністю)
м.Рожище вул.Г.Мазепи.
13 ПЛ-10 кВ Л30-03 09:00 – 17:00 смт.Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку.
с.Ольганівка (повністю)
м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю)
смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11.
м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.
14 ПЛ-10 кВ Л43-02 09:00 – 17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
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15 ПЛ-0,4 кВ КТП-281 09:00 – 17:00 с.Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12..
16 ПЛ-10 кВ Л18-12 09:00 – 17:00 с.Дмитрівка (повністю)
м.Рожище виробнича база. с.Дмитрівка (повністю).
17 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 09:00 – 17:00 с.Копачівка ФАП. с.Копачівка вул.Польова, Ювілейна, Молодіжна.
18 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 09:00 – 17:00 с.Копачівка вул.Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.
19 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 09:00 – 17:00 с.Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Садова..
20 ПЛ-0,4 кВ КТП-480 09:00 – 17:00 с.Кременець вул.Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-57-03 від ЛР-10 до ЛР-91 10:00 – 17:00 Магазин ПП Гапіч,ПП Заєць В.В,Школа с.Смолярі с.Смолярі повністю.
Турійський район
1. 10:00 – 15:30
СВК «Дружба» - бригада с.Нири
2. 10:00 – 15:30 с.Купичів
3 ПЛ-10 кВ Л-61-04 від ПС до ЛР-24 до КР-190
КТП-54
КТП-306
КТП-347
КТП-206 10:00 – 15:30 ТзОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - АЗС, ветлікарня – адмінприміщення, СП «Турійський агробуд»- адмінприміщення, ПАТ «Волиньгаз» - газосклад с. м.т.Турійськ вул., Володимирська, Дубівська, Дачна, Луцька
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