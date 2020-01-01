У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня
Сьогодні, 13:15
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що з 1 вересня школи відкриють, але вони працюватимуть тільки до того часу, поки не буде перевищений епідпоріг захворювання на коронавірус.
Про це він розповів в інтерв'ю Українському радіо, повідомляє "Суспільне".
За його словами, у Міністерстві охорони здоров'я кілька разів розглядалося питання, як забезпечити навчальний процес, і було ухвалено рішення рухатися так, як це відбувалося в сезон захворюваності на грип та ГРВІ.
"Школи працюють до того моменту, поки не перевищують епідпоріг. В цьому конкретному випадку ми ще не можемо розрахувати епідпоріг, тому що перший рік циркулює коронавірус. Ми вирішили, що знаючи як розрахувати помаранчеву, червону, жовту й зелену зони, ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону. Тоді школа закривається на період, поки відбувається карантин", - розповів він.
Він зазначив, що найближчим часом оприлюднять певні рекомендації до того, як працюватимуть школи в зеленій, жовтій та помаранчевій зонах.
"Зараз ми їх узгоджуємо з Міністерством освіти для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватися. Можливо, якісь предмети можна вивчати дистанційно, а якісь, перебуваючи в школі. Втім, ми повинні розуміти також, що школа виконує як освітню, так і соціально-економічну функції", - сказав Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він розповів в інтерв'ю Українському радіо, повідомляє "Суспільне".
За його словами, у Міністерстві охорони здоров'я кілька разів розглядалося питання, як забезпечити навчальний процес, і було ухвалено рішення рухатися так, як це відбувалося в сезон захворюваності на грип та ГРВІ.
"Школи працюють до того моменту, поки не перевищують епідпоріг. В цьому конкретному випадку ми ще не можемо розрахувати епідпоріг, тому що перший рік циркулює коронавірус. Ми вирішили, що знаючи як розрахувати помаранчеву, червону, жовту й зелену зони, ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону. Тоді школа закривається на період, поки відбувається карантин", - розповів він.
Він зазначив, що найближчим часом оприлюднять певні рекомендації до того, як працюватимуть школи в зеленій, жовтій та помаранчевій зонах.
"Зараз ми їх узгоджуємо з Міністерством освіти для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватися. Можливо, якісь предмети можна вивчати дистанційно, а якісь, перебуваючи в школі. Втім, ми повинні розуміти також, що школа виконує як освітню, так і соціально-економічну функції", - сказав Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Екс-директор «Укроборонпрому» обікрав державу на 5 мільйонів
Сьогодні, 13:38
Яка ситуація з COVID-19 у Ратнівському районі станом на 23 липня
Сьогодні, 13:22
У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня
Сьогодні, 13:15
Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 12:51