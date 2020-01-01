У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня

Віктор Ляшко заявив, що з 1 вересня школи відкриють, але вони працюватимуть тільки до того часу, поки не буде перевищений епідпоріг захворювання на коронавірус.



Про це він розповів в інтерв'ю Українському радіо, повідомляє



За його словами, у Міністерстві охорони здоров'я кілька разів розглядалося питання, як забезпечити навчальний процес, і було ухвалено рішення рухатися так, як це відбувалося в сезон захворюваності на грип та ГРВІ.



"Школи працюють до того моменту, поки не перевищують епідпоріг. В цьому конкретному випадку ми ще не можемо розрахувати епідпоріг, тому що перший рік циркулює коронавірус. Ми вирішили, що знаючи як розрахувати помаранчеву, червону, жовту й зелену зони, ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону. Тоді школа закривається на період, поки відбувається карантин", - розповів він.



Він зазначив, що найближчим часом оприлюднять певні рекомендації до того, як працюватимуть школи в зеленій, жовтій та помаранчевій зонах.



"Зараз ми їх узгоджуємо з Міністерством освіти для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватися. Можливо, якісь предмети можна вивчати дистанційно, а якісь, перебуваючи в школі. Втім, ми повинні розуміти також, що школа виконує як освітню, так і соціально-економічну функції", - сказав Ляшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний санітарний лікарзаявив, що з 1 вересня школи відкриють, але вони працюватимуть тільки до того часу, поки не буде перевищений епідпоріг захворювання на коронавірус.Про це він розповів в інтерв'ю Українському радіо, повідомляє "Суспільне". За його словами, у Міністерстві охорони здоров'я кілька разів розглядалося питання, як забезпечити навчальний процес, і було ухвалено рішення рухатися так, як це відбувалося в сезон захворюваності на грип та ГРВІ."Школи працюють до того моменту, поки не перевищують епідпоріг. В цьому конкретному випадку ми ще не можемо розрахувати епідпоріг, тому що перший рік циркулює коронавірус. Ми вирішили, що знаючи як розрахувати помаранчеву, червону, жовту й зелену зони, ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону. Тоді школа закривається на період, поки відбувається карантин", - розповів він.Він зазначив, що найближчим часом оприлюднять певні рекомендації до того, як працюватимуть школи в зеленій, жовтій та помаранчевій зонах."Зараз ми їх узгоджуємо з Міністерством освіти для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватися. Можливо, якісь предмети можна вивчати дистанційно, а якісь, перебуваючи в школі. Втім, ми повинні розуміти також, що школа виконує як освітню, так і соціально-економічну функції", - сказав Ляшко.

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