Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош
Сьогодні, 16:29
Пасажири автобуса «Краснилівка – Берестечко», які стали заручниками терориста Максима Кривоша, розповіли, що, за його словами, спочатку він планував захопити Свято-Троїцький кафедральний собор, що поблизу Театрального майдану.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла пасажирка автобуса Оксана Ж.. Зрештою, цю інформацію у суді підтвердив і сам Максим Кривош.
«Він казав, що навчався в духовній семінарії впродовж двох місяців, але не побачив там нічого духовного. Казав, що ненавидить всі релігії. Після таких слів було страшно навіть шепотіти молитву, тому молилася лише в умі», – розповіла виданню Оксана Ж., яка стала заручницею разом зі своїм чоловіком. Того дня вони їхали до родичів у село Галичани Горохівського району. На автостанції, що на вулиці Львівській, до них також мав підсісти батько пані Оксани. Утім, автобуса він так і не дочекався.
Сам Максим Кривош на судовому засіданні щодо обрання йому міри запобіжного заходу сказав: "Це правда".
«Я навчався там в духовній семінарііі і побачив там душевне, вибачте, бл*дство. Тому хотів цю акцію зробити показовою, цей перформанс зробити в соборі, бо я з нього починав і хотів знайти правду. Повернутися з своєю правдою до нього», - сказав Кривош на запитання журналіста про те, чому саме собор.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла пасажирка автобуса Оксана Ж.. Зрештою, цю інформацію у суді підтвердив і сам Максим Кривош.
«Він казав, що навчався в духовній семінарії впродовж двох місяців, але не побачив там нічого духовного. Казав, що ненавидить всі релігії. Після таких слів було страшно навіть шепотіти молитву, тому молилася лише в умі», – розповіла виданню Оксана Ж., яка стала заручницею разом зі своїм чоловіком. Того дня вони їхали до родичів у село Галичани Горохівського району. На автостанції, що на вулиці Львівській, до них також мав підсісти батько пані Оксани. Утім, автобуса він так і не дочекався.
Сам Максим Кривош на судовому засіданні щодо обрання йому міри запобіжного заходу сказав: "Це правда".
«Я навчався там в духовній семінарііі і побачив там душевне, вибачте, бл*дство. Тому хотів цю акцію зробити показовою, цей перформанс зробити в соборі, бо я з нього починав і хотів знайти правду. Повернутися з своєю правдою до нього», - сказав Кривош на запитання журналіста про те, чому саме собор.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
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