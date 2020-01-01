вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош

Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош
Пасажири автобуса «Краснилівка – Берестечко», які стали заручниками терориста Максима Кривоша, розповіли, що, за його словами, спочатку він планував захопити Свято-Троїцький кафедральний собор, що поблизу Театрального майдану.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла пасажирка автобуса Оксана Ж.. Зрештою, цю інформацію у суді підтвердив і сам Максим Кривош.

«Він казав, що навчався в духовній семінарії впродовж двох місяців, але не побачив там нічого духовного. Казав, що ненавидить всі релігії. Після таких слів було страшно навіть шепотіти молитву, тому молилася лише в умі», – розповіла виданню Оксана Ж., яка стала заручницею разом зі своїм чоловіком. Того дня вони їхали до родичів у село Галичани Горохівського району. На автостанції, що на вулиці Львівській, до них також мав підсісти батько пані Оксани. Утім, автобуса він так і не дочекався.

Сам Максим Кривош на судовому засіданні щодо обрання йому міри запобіжного заходу сказав: "Це правда".

«Я навчався там в духовній семінарііі і побачив там душевне, вибачте, бл*дство. Тому хотів цю акцію зробити показовою, цей перформанс зробити в соборі, бо я з нього починав і хотів знайти правду. Повернутися з своєю правдою до нього», - сказав Кривош на запитання журналіста про те, чому саме собор.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Води давав, таблеточку жінці давав»: водій захопленого автобуса розповів про день з луцьким терористом



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: терорист, Максим Кривош, Луцьк, собор, автобус, пасажири
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцького терориста Максима Кривоша взяли під варту
Сьогодні, 16:38
Рецидивіст з Полтави відпустив поліцейського-заручника та втік до лісу
Сьогодні, 16:29
Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош
Сьогодні, 16:29
Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО
Сьогодні, 16:23
Зеленський не мав казати, що він «терорист в законі», – Максим Кривош
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
Зеленський не мав казати, що він «терорист в законі», – Максим Кривош Зеленський не мав казати, що він «терорист в законі», – Максим Кривош
Сьогодні, 16:20
«Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
Сьогодні, 15:25
«Я був готовий померти і не хотів вбивати людей», – Максим Кривош про захоплення автобуса «Я був готовий померти і не хотів вбивати людей», – Максим Кривош про захоплення автобуса
Сьогодні, 15:10
Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським
22 липень, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцького терориста Максима Кривоша взяли під варту
Сьогодні, 16:38
 0
Рецидивіст з Полтави відпустив поліцейського-заручника та втік до лісу
Сьогодні, 16:29
 0
Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош
Сьогодні, 16:29
 0
Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО
Сьогодні, 16:23
 0
Зеленський не мав казати, що він «терорист в законі», – Максим Кривош
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8