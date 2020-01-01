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За скільки можна придбати ягоди у Луцьку

За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
Літо – час легких десертів і важких буденних заробітків. Кому, як не збирачам ягід, знати це найкраще. Дрібна чорниця, якою так довго наповнювати банку, колючі кущі ожини, що деруть одяг і шкіру, тендітна малина, яка псується від найменшого доторку. Збирати ягоди – справа не з легких. І зовсім інша – їх продавати. На ринках Луцька, та і вздовж людних вулиць, можна знайти чимало продавців солодких літніх смаколиків.

Журналісти ІА "Конкурент" дізнавалися, що і за скільки можна купити у луцьких ягідників.

Найбільше людей на ринку пропонують чорницю. Ціни на неї різняться. "Суха" ягода, зібрана руками, вартує близько 60 – 75 гривень за літр. "Мокра", яку збирали гребінцем, – дешевша. Всього 50 – 55 гривень.

Лохину на ринках Луцька можна знайти за ціною 150 – 180 гривень за кілограм. Продають їх зазвичай у лотках по пів кілограма.

Малину також можна знайти у багатьох продавців у Луцьку. Цікаво, що ціни за літр і кілограм мало відрізняються – коливаються у межах 40 – 50 гривень.

Чорну смородину продають в середньому за 40 гривень за кілограм. Червона дешевша – 30 гривень. Ожину на ринках Луцька можна знайти за ціною 50 гривень за кілограм. Вишні можна придбати за ціною 20 гривень за кілограм.

За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
За скільки можна придбати ягоди у Луцьку



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Теги: ціни, фрукти, Луцьк, ринки
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