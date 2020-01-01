За скільки можна придбати ягоди у Луцьку





Журналісти



Найбільше людей на ринку пропонують чорницю. Ціни на неї різняться. "Суха" ягода, зібрана руками, вартує близько 60 – 75 гривень за літр. "Мокра", яку збирали гребінцем, – дешевша. Всього 50 – 55 гривень.



Лохину на ринках Луцька можна знайти за ціною 150 – 180 гривень за кілограм. Продають їх зазвичай у лотках по пів кілограма.



Малину також можна знайти у багатьох продавців у Луцьку. Цікаво, що ціни за літр і кілограм мало відрізняються – коливаються у межах 40 – 50 гривень.



Чорну смородину продають в середньому за 40 гривень за кілограм. Червона дешевша – 30 гривень. Ожину на ринках Луцька можна знайти за ціною 50 гривень за кілограм. Вишні можна придбати за ціною 20 гривень за кілограм.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо – час легких десертів і важких буденних заробітків. Кому, як не збирачам ягід, знати це найкраще. Дрібна чорниця, якою так довго наповнювати банку, колючі кущі ожини, що деруть одяг і шкіру, тендітна малина, яка псується від найменшого доторку. Збирати ягоди – справа не з легких. І зовсім інша – їх продавати. На ринках Луцька, та і вздовж людних вулиць, можна знайти чимало продавців солодких літніх смаколиків.Журналісти ІА "Конкурент" дізнавалися, що і за скільки можна купити у луцьких ягідників.Найбільше людей на ринку пропонують чорницю. Ціни на неї різняться. "Суха" ягода, зібрана руками, вартує близько 60 – 75 гривень за літр. "Мокра", яку збирали гребінцем, – дешевша. Всього 50 – 55 гривень.Лохину на ринках Луцька можна знайти за ціною 150 – 180 гривень за кілограм. Продають їх зазвичай у лотках по пів кілограма.Малину також можна знайти у багатьох продавців у Луцьку. Цікаво, що ціни за літр і кілограм мало відрізняються – коливаються у межах 40 – 50 гривень.Чорну смородину продають в середньому за 40 гривень за кілограм. Червона дешевша – 30 гривень. Ожину на ринках Луцька можна знайти за ціною 50 гривень за кілограм. Вишні можна придбати за ціною 20 гривень за кілограм.

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