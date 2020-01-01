«Слуга народу» Валерій Стернійчук прозвітував про рік роботи у Верховній Раді України
Сьогодні, 14:55
Народний депутат України Валерій Стернійчук, обраний до складу парламенту за списками політичної партії «Слуга народу», прозвітував у соцмережах про підсумки роботи впродовж року діяльності Верховної Ради України 9-го скликання.
«21 липня виповнюється перший рік каденції нової Верховної Ради України. Для мене це - рік нових особистих викликів та завдань. Рік суспільно вагомих змін. Рік, за який по-особливому відчув відповідальність за кожне рішення і важливість кожного слова. Бо воно впливає на життя тих, хто тебе обрав, хто дав тобі кредит довіри. Дякую вам за це» - написав Валерій Стернійчук у вступному слові до звіту.
Народний обранець зазначив, що рік тому у складі фракції «Слуга народу» в Парламент обрали багато «нових облич». Таким стала для стін «під куполом» і його персона. Із самого початку він намагався суворо дотримуватись регламенту і не пропустив жодного засідання профільного комітету з питань Антикорупційної політики. У співавторстві з колегами нардеп запропонував до розгляду 27 законопроектів та 41 правку до законів, які були враховані.
Валерій Стернійчук стверджує, що за цей рік системність, відповідальність і «турборежим» дозволили запустити механізм прийняття важливих законодавчих змін, серед яких виділяє:
- Покарання за кнопкодавство.
- Зняття депутатської недоторканності.
- Закон про імпічмент президента.
- Відкриття ринку землі.
- Легалізацію грального бізнесу.
- Упорядкування ринку бурштину
- Законодавчу підтримка медиків, дітей, пенсіонерів, малого та середнього бізнесу.
- Завершення процесу децентралізації, забезпечення територіальних громад бюджетною спроможністю і створення сучасного, європейського адміністративно-територіального розподілу країни.
- Необхідні рішення для «промислового безвізу» з ЄС
- Дерегуляцію бізнесу та усунення тиску правоохоронців на нього
- Запровадження національної інвентаризації лісів та посилення відповідальності за вимог пожежної безпеки в них.
- Підвищення штрафів та введення кримінальної відповідальності за водіння у нетверезому стані.
Щодо роботи Комітету Верховної Ради з питань Антикорупційної політики, до складу якого входить нардеп, йому вдалося за пройдений рік:
- Демонополізувати ринок спирту, усунувши можливість корупції та розкрадання державного майна у цій галузі.
- Легалізувати ринок бурштину, який всі роки незалежності характеризувався неконтрольованим знищенням і розкраданням державних природних ресурсів і впливом кримінальних угруповань на процес видобутку.
- Легалізувати бізнес азартних ігор, який був під формальною забороною 11 років, але процвітав під контролем кримінальних та напівкримінальних структур.
- Зняти недоторканність з депутатів.
- Запровадити конфіскацію майна корупціонерів.
- «Перезавантажити» Нацагентство з запобігання корупції.
- Повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення чиновників.
- Вивести на електронні торги всі державні закупівлі обсягом від 50 тис.грн.
- Розвантажити від дрібних справ Антикорупційний суд, створити умови для його ефективної роботи.
- Заохочувати викривачів корупції і створити умови загальної суспільної нетерпимості до корупції у будь-яких її проявах.
- Розповсюдити вимоги декларувати доходи і видатки на нові категорії чиновників.
- Ввести кримінальну відповідальність для депутатів за кнопкодавство.
- Закрити можливості для безкоштовного і безкарного виводу грошей до офшорів.
«Тобто, за рік нам вдалось ухвалити потужні і сучасні закони для боротьби з корупцією. Так, вони суворі. Правда, що серйозна боротьба з корупцією лише розпочалась. Факт, що жодного корупційного звинувачення чи підозри стосовно депутатів фракції «Слуга народу» у звітному періоді не було висунуто. Бо вимагаючи від інших, ти зобов’язаний сам відрізнятись нульовою толерантністю до корупції», - пояснює свою позицію Валерій Стернійчук.
Також народний депутат на прикладах доводить, що впродовж року роботи у Верховній Раді України він завжди намагався бути близьким та допомогти рідній Волині у її соціально-економічному розвитку. Він вважає перспективним напрямком для Волині розвиток її туристично-рекреаційного потенціалу, що створить нові робочі місця і стимулюватиме малий і середній бізнес.
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«21 липня виповнюється перший рік каденції нової Верховної Ради України. Для мене це - рік нових особистих викликів та завдань. Рік суспільно вагомих змін. Рік, за який по-особливому відчув відповідальність за кожне рішення і важливість кожного слова. Бо воно впливає на життя тих, хто тебе обрав, хто дав тобі кредит довіри. Дякую вам за це» - написав Валерій Стернійчук у вступному слові до звіту.
Народний обранець зазначив, що рік тому у складі фракції «Слуга народу» в Парламент обрали багато «нових облич». Таким стала для стін «під куполом» і його персона. Із самого початку він намагався суворо дотримуватись регламенту і не пропустив жодного засідання профільного комітету з питань Антикорупційної політики. У співавторстві з колегами нардеп запропонував до розгляду 27 законопроектів та 41 правку до законів, які були враховані.
Валерій Стернійчук стверджує, що за цей рік системність, відповідальність і «турборежим» дозволили запустити механізм прийняття важливих законодавчих змін, серед яких виділяє:
- Покарання за кнопкодавство.
- Зняття депутатської недоторканності.
- Закон про імпічмент президента.
- Відкриття ринку землі.
- Легалізацію грального бізнесу.
- Упорядкування ринку бурштину
- Законодавчу підтримка медиків, дітей, пенсіонерів, малого та середнього бізнесу.
- Завершення процесу децентралізації, забезпечення територіальних громад бюджетною спроможністю і створення сучасного, європейського адміністративно-територіального розподілу країни.
- Необхідні рішення для «промислового безвізу» з ЄС
- Дерегуляцію бізнесу та усунення тиску правоохоронців на нього
- Запровадження національної інвентаризації лісів та посилення відповідальності за вимог пожежної безпеки в них.
- Підвищення штрафів та введення кримінальної відповідальності за водіння у нетверезому стані.
Щодо роботи Комітету Верховної Ради з питань Антикорупційної політики, до складу якого входить нардеп, йому вдалося за пройдений рік:
- Демонополізувати ринок спирту, усунувши можливість корупції та розкрадання державного майна у цій галузі.
- Легалізувати ринок бурштину, який всі роки незалежності характеризувався неконтрольованим знищенням і розкраданням державних природних ресурсів і впливом кримінальних угруповань на процес видобутку.
- Легалізувати бізнес азартних ігор, який був під формальною забороною 11 років, але процвітав під контролем кримінальних та напівкримінальних структур.
- Зняти недоторканність з депутатів.
- Запровадити конфіскацію майна корупціонерів.
- «Перезавантажити» Нацагентство з запобігання корупції.
- Повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення чиновників.
- Вивести на електронні торги всі державні закупівлі обсягом від 50 тис.грн.
- Розвантажити від дрібних справ Антикорупційний суд, створити умови для його ефективної роботи.
- Заохочувати викривачів корупції і створити умови загальної суспільної нетерпимості до корупції у будь-яких її проявах.
- Розповсюдити вимоги декларувати доходи і видатки на нові категорії чиновників.
- Ввести кримінальну відповідальність для депутатів за кнопкодавство.
- Закрити можливості для безкоштовного і безкарного виводу грошей до офшорів.
«Тобто, за рік нам вдалось ухвалити потужні і сучасні закони для боротьби з корупцією. Так, вони суворі. Правда, що серйозна боротьба з корупцією лише розпочалась. Факт, що жодного корупційного звинувачення чи підозри стосовно депутатів фракції «Слуга народу» у звітному періоді не було висунуто. Бо вимагаючи від інших, ти зобов’язаний сам відрізнятись нульовою толерантністю до корупції», - пояснює свою позицію Валерій Стернійчук.
Також народний депутат на прикладах доводить, що впродовж року роботи у Верховній Раді України він завжди намагався бути близьким та допомогти рідній Волині у її соціально-економічному розвитку. Він вважає перспективним напрямком для Волині розвиток її туристично-рекреаційного потенціалу, що створить нові робочі місця і стимулюватиме малий і середній бізнес.
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