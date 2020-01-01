«Слуга народу» Валерій Стернійчук прозвітував про рік роботи у Верховній Раді України

Народний депутат України, обраний до складу парламенту за списками політичної партії «Слуга народу», прозвітував у соцмережах про підсумки роботи впродовж року діяльності Верховної Ради України 9-го скликання.«21 липня виповнюється перший рік каденції нової Верховної Ради України. Для мене це - рік нових особистих викликів та завдань. Рік суспільно вагомих змін. Рік, за який по-особливому відчув відповідальність за кожне рішення і важливість кожного слова. Бо воно впливає на життя тих, хто тебе обрав, хто дав тобі кредит довіри. Дякую вам за це» - написав Валерій Стернійчук у вступному слові до звіту.Народний обранець зазначив, що рік тому у складі фракції «Слуга народу» в Парламент обрали багато «нових облич». Таким стала для стін «під куполом» і його персона. Із самого початку він намагався суворо дотримуватись регламенту і не пропустив жодного засідання профільного комітету з питань Антикорупційної політики. У співавторстві з колегами нардеп запропонував до розгляду 27 законопроектів та 41 правку до законів, які були враховані.Валерій Стернійчук стверджує, що за цей рік системність, відповідальність і «турборежим» дозволили запустити механізм прийняття важливих законодавчих змін, серед яких виділяє:- Покарання за кнопкодавство.- Зняття депутатської недоторканності.- Закон про імпічмент президента.- Відкриття ринку землі.- Легалізацію грального бізнесу.- Упорядкування ринку бурштину- Законодавчу підтримка медиків, дітей, пенсіонерів, малого та середнього бізнесу.- Завершення процесу децентралізації, забезпечення територіальних громад бюджетною спроможністю і створення сучасного, європейського адміністративно-територіального розподілу країни.- Необхідні рішення для «промислового безвізу» з ЄС- Дерегуляцію бізнесу та усунення тиску правоохоронців на нього- Запровадження національної інвентаризації лісів та посилення відповідальності за вимог пожежної безпеки в них.- Підвищення штрафів та введення кримінальної відповідальності за водіння у нетверезому стані.Щодо роботи Комітету Верховної Ради з питань Антикорупційної політики, до складу якого входить нардеп, йому вдалося за пройдений рік:- Демонополізувати ринок спирту, усунувши можливість корупції та розкрадання державного майна у цій галузі.- Легалізувати ринок бурштину, який всі роки незалежності характеризувався неконтрольованим знищенням і розкраданням державних природних ресурсів і впливом кримінальних угруповань на процес видобутку.- Легалізувати бізнес азартних ігор, який був під формальною забороною 11 років, але процвітав під контролем кримінальних та напівкримінальних структур.- Зняти недоторканність з депутатів.- Запровадити конфіскацію майна корупціонерів.- «Перезавантажити» Нацагентство з запобігання корупції.- Повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення чиновників.- Вивести на електронні торги всі державні закупівлі обсягом від 50 тис.грн.- Розвантажити від дрібних справ Антикорупційний суд, створити умови для його ефективної роботи.- Заохочувати викривачів корупції і створити умови загальної суспільної нетерпимості до корупції у будь-яких її проявах.- Розповсюдити вимоги декларувати доходи і видатки на нові категорії чиновників.- Ввести кримінальну відповідальність для депутатів за кнопкодавство.- Закрити можливості для безкоштовного і безкарного виводу грошей до офшорів.«Тобто, за рік нам вдалось ухвалити потужні і сучасні закони для боротьби з корупцією. Так, вони суворі. Правда, що серйозна боротьба з корупцією лише розпочалась. Факт, що жодного корупційного звинувачення чи підозри стосовно депутатів фракції «Слуга народу» у звітному періоді не було висунуто. Бо вимагаючи від інших, ти зобов’язаний сам відрізнятись нульовою толерантністю до корупції», - пояснює свою позицію Валерій Стернійчук.Також народний депутат на прикладах доводить, що впродовж року роботи у Верховній Раді України він завжди намагався бути близьким та допомогти рідній Волині у її соціально-економічному розвитку. Він вважає перспективним напрямком для Волині розвиток її туристично-рекреаційного потенціалу, що створить нові робочі місця і стимулюватиме малий і середній бізнес.