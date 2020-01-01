Відвідувачів Луцького зоопарку штрафуватимуть за зірвані рослини
Сьогодні, 14:38
Відвідувачам повідомляють, за знищення та пошкодження будь-яких об’єктів озеленення Луцького зоопарку передбачено штраф у розмірі 510 гривень.
Про це йдеться на сторінці зоопарку у Facebook.
Окрім цього, адміністрація звіринця залишає за собою право висвітлювати інформацію про подібні факти на власній офіційній сторінці, вказуючи ім’я та прізвище порушників цієї вимоги й оприлюднюючи їхні фото.
"Наголошуємо: озеленення на території зоопарку має слугувати для задоволення естетичних потреб усіх відвідувачів, а не знищуватися окремими особами, які не знають правил поведінки у громадських місцях", - йдеться у повідомленні.
Інформують, повідомлення про такі випадки сьогодні вранці з’явилися на касі та у квітниках Луцького зоопарку. Однак у відповідь на зауваження почули: «я за це гроші заплатив, купуючи квиток», «ой що станеться, що кілька квіток зірвала», «наступного року краще цвістиме».
У Луцькому зоопарку над озелененням території працює лише дві людини.
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Про це йдеться на сторінці зоопарку у Facebook.
Окрім цього, адміністрація звіринця залишає за собою право висвітлювати інформацію про подібні факти на власній офіційній сторінці, вказуючи ім’я та прізвище порушників цієї вимоги й оприлюднюючи їхні фото.
"Наголошуємо: озеленення на території зоопарку має слугувати для задоволення естетичних потреб усіх відвідувачів, а не знищуватися окремими особами, які не знають правил поведінки у громадських місцях", - йдеться у повідомленні.
Інформують, повідомлення про такі випадки сьогодні вранці з’явилися на касі та у квітниках Луцького зоопарку. Однак у відповідь на зауваження почули: «я за це гроші заплатив, купуючи квиток», «ой що станеться, що кілька квіток зірвала», «наступного року краще цвістиме».
У Луцькому зоопарку над озелененням території працює лише дві людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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