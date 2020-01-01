Відвідувачів Луцького зоопарку штрафуватимуть за зірвані рослини





Про це



Окрім цього, адміністрація звіринця залишає за собою право висвітлювати інформацію про подібні факти на власній офіційній сторінці, вказуючи ім’я та прізвище порушників цієї вимоги й оприлюднюючи їхні фото.



"Наголошуємо: озеленення на території зоопарку має слугувати для задоволення естетичних потреб усіх відвідувачів, а не знищуватися окремими особами, які не знають правил поведінки у громадських місцях", - йдеться у повідомленні.



Інформують, повідомлення про такі випадки сьогодні вранці з’явилися на касі та у квітниках Луцького зоопарку. Однак у відповідь на зауваження почули: «я за це гроші заплатив, купуючи квиток», «ой що станеться, що кілька квіток зірвала», «наступного року краще цвістиме».



У Луцькому зоопарку над озелененням території працює лише дві людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відвідувачам повідомляють, за знищення та пошкодження будь-яких об’єктів озеленення Луцького зоопарку передбачено штраф у розмірі 510 гривень.Про це йдеться на сторінці зоопарку у Facebook.Окрім цього, адміністрація звіринця залишає за собою право висвітлювати інформацію про подібні факти на власній офіційній сторінці, вказуючи ім’я та прізвище порушників цієї вимоги й оприлюднюючи їхні фото."Наголошуємо: озеленення на території зоопарку має слугувати для задоволення естетичних потреб усіх відвідувачів, а не знищуватися окремими особами, які не знають правил поведінки у громадських місцях", - йдеться у повідомленні.Інформують, повідомлення про такі випадки сьогодні вранці з’явилися на касі та у квітниках Луцького зоопарку. Однак у відповідь на зауваження почули: «я за це гроші заплатив, купуючи квиток», «ой що станеться, що кілька квіток зірвала», «наступного року краще цвістиме».У Луцькому зоопарку над озелененням території працює лише дві людини.

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