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Відвідувачів Луцького зоопарку штрафуватимуть за зірвані рослини

Відвідувачів Луцького зоопарку штрафуватимуть за зірвані рослини
Відвідувачам повідомляють, за знищення та пошкодження будь-яких об’єктів озеленення Луцького зоопарку передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Про це йдеться на сторінці зоопарку у Facebook.

Окрім цього, адміністрація звіринця залишає за собою право висвітлювати інформацію про подібні факти на власній офіційній сторінці, вказуючи ім’я та прізвище порушників цієї вимоги й оприлюднюючи їхні фото.

"Наголошуємо: озеленення на території зоопарку має слугувати для задоволення естетичних потреб усіх відвідувачів, а не знищуватися окремими особами, які не знають правил поведінки у громадських місцях", - йдеться у повідомленні.

Інформують, повідомлення про такі випадки сьогодні вранці з’явилися на касі та у квітниках Луцького зоопарку. Однак у відповідь на зауваження почули: «я за це гроші заплатив, купуючи квиток», «ой що станеться, що кілька квіток зірвала», «наступного року краще цвістиме».

У Луцькому зоопарку над озелененням території працює лише дві людини.

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Теги: Луцький зоопарк, штрафи, зірвані рослини
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