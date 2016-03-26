На Дніпропетровщині попрощалися з військовим, загиблим при спробі евакуації тіла свого командира

Ярославом Журавлем.



Тіло загиблого на в’їзді у місто Верхньодніпровськ зустріли живим коридором ветеранів-учасників АТО о 10 годині, - пише

Попрощатися із військовослужбовцем приїхали понад 30 військових. Поховають Ярослава сьогодні в Андріївці, де він народився та виріс.



Без сина, чоловіка та батька залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Цього року Ярославу виповнилось 40. На війні він з 2015 року.



Так, 13 липня, під Зайцевим, що на Донеччині, на розтяжці підірвався розвідник 35-ої бригади Дмитро Красногрудь. Сержант Ярослав Журавель та медик Микола Ілін мали евакуювати тіло загиблого. ОБСЄ домовилось із бойовиками "ДНР" про режим короткого перемир’я, українські військові були одягнуті у білі жилети та каски, утім бойовики відкрили вогонь. Медика Іліна вбили, а Ярослав Журавель декілька днів поранений намагався дістатись підконтрольній українській стороні території. Його тіло бойовики віддали 21 липня.





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Попрощатися із військовослужбовцем приїхали понад 30 військових. Поховають Ярослава сьогодні в Андріївці, де він народився та виріс.Без сина, чоловіка та батька залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Цього року Ярославу виповнилось 40. На війні він з 2015 року.Так, 13 липня, під Зайцевим, що на Донеччині, на розтяжці підірвався розвідник 35-ої бригади. Сержант Ярослав Журавель та медикмали евакуювати тіло загиблого. ОБСЄ домовилось із бойовиками "ДНР" про режим короткого перемир’я, українські військові були одягнуті у білі жилети та каски, утім бойовики відкрили вогонь. Медика Іліна вбили, а Ярослав Журавель декілька днів поранений намагався дістатись підконтрольній українській стороні території. Його тіло бойовики віддали 21 липня.

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