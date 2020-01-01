«Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку

Терористу суді заявиви, що не шкодує про скоєне, а метод захоплення заручників обрав через те, що «держава не розуміє інших методів».Про це він заявив від час судового засідання сьогодні, 23 липня, на якому мають обрати міру запобіжного заходу.За його ловами, захоплення автобуса не було спонтанним, але спільників, на його переконання, він не мав.«Не можу точно назвати, скільки готувався. Спільників у мене немає. Це все вигадки спецслужб», - сказав він.Мету свого вчинку терорист пояснив так: «Я хотів, щоб ми всі перестали обманювати себе».«Я погана людина, гірша за вас. Тому я взяв такий псевдонім», - сказав Кривош про свій псевдонім Максим Плохой.«Я ні про що не жалію», - додав він.Адвокат Кривошапопросив зняти з нього кайданки, бо він поки не під вартою. Кайданки у суді зняли.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сьогодні, 23 липня, Кривошу обирають запобіжний захід. Головує на засіданні суддя. Варто зазначити, що Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.