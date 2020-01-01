«Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
Сьогодні, 15:25
Терорист Максим Кривош у суді заявиви, що не шкодує про скоєне, а метод захоплення заручників обрав через те, що «держава не розуміє інших методів».
Про це він заявив від час судового засідання сьогодні, 23 липня, на якому мають обрати міру запобіжного заходу.
За його ловами, захоплення автобуса не було спонтанним, але спільників, на його переконання, він не мав.
«Не можу точно назвати, скільки готувався. Спільників у мене немає. Це все вигадки спецслужб», - сказав він.
Мету свого вчинку терорист пояснив так: «Я хотів, щоб ми всі перестали обманювати себе».
«Я погана людина, гірша за вас. Тому я взяв такий псевдонім», - сказав Кривош про свій псевдонім Максим Плохой.
«Я ні про що не жалію», - додав він.
Адвокат Кривоша Сергій Тиможинський попросив зняти з нього кайданки, бо він поки не під вартою. Кайданки у суді зняли.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сьогодні, 23 липня, Кривошу обирають запобіжний захід. Головує на засіданні суддя Андрій Сівчук. Варто зазначити, що Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
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Про це він заявив від час судового засідання сьогодні, 23 липня, на якому мають обрати міру запобіжного заходу.
За його ловами, захоплення автобуса не було спонтанним, але спільників, на його переконання, він не мав.
«Не можу точно назвати, скільки готувався. Спільників у мене немає. Це все вигадки спецслужб», - сказав він.
Мету свого вчинку терорист пояснив так: «Я хотів, щоб ми всі перестали обманювати себе».
«Я погана людина, гірша за вас. Тому я взяв такий псевдонім», - сказав Кривош про свій псевдонім Максим Плохой.
«Я ні про що не жалію», - додав він.
Адвокат Кривоша Сергій Тиможинський попросив зняти з нього кайданки, бо він поки не під вартою. Кайданки у суді зняли.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сьогодні, 23 липня, Кривошу обирають запобіжний захід. Головує на засіданні суддя Андрій Сівчук. Варто зазначити, що Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
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