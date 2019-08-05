У Луцькому районі поліція виявила плантацію конопель. ФОТО

Співробітники Луцького районного відділення поліції під час проведення операції Мак-2020 вилучили у двох жителів району 380 рослин конопель та 118 стебел маку.Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Волині.У вівторок, 21 липня, під час санкціонованого обшуку в рамках розслідування кримінального провадження, дільничний офіцер поліції спільно з поліцейським офіцером громади та працівниками сектору ювенальної превенції на території домогосподарства 47-річного жителя області виявили та вилучили 150 стебел конопель та 118 рослин маку снотворного.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1, ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.А вчора працівники поліції на прибудинковій території 29-річного жителя Луцького району виявили факт незаконного посіву конопель. Чоловік вирощував 230 стебел забороненої рослини. Рослини вилучили та направили на експертизу. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин.