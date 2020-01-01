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На скільки змінилась вартість газу для волинян у липні

На скільки змінилась вартість газу для волинян у липні
У липні ціна газу для населення Волині становить 2,975 грн за кубометр або 28 копійок за кВт/год.

Про це інформує ТОВ "Волиньгаз Збут".

Нагадаємо, що з 1 травня 2019 року щомісячно змінюється ціна на природний газ для потреб побутових споживачів і релігійних організацій згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України.

Також зазначається, що запровадження використання енергетичних одиниць (кВт/год) при розрахунках за природний газ, є одним з ключових аспектів проведення реформи ринку природного газу в Україні.

Довідка:

- Ціна газу у травні становить 2,948128 грн. за м куб, що дорівнює 0,2804 грн / за кВт-год.

- Ціна газу у червні становить 2 783,996 грн. за м куб, що дорівнює 0,27 грн / за кВт-год.

- Ціна газу у липні становить 2 974,954 грн. за м куб, що дорівнює 0,28 грн / за кВт-год.

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Теги: газ, ціна, липень
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