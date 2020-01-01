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90-річний волинянин оформив ID-картку

90-річний волинянин оформив ID-картку
У Ковелі у свої 90 років Володимир Миколайович став власником сучасного паспортного документа у зв’язку із втратою паспорта книжечки.

Про це йдеться на сторінці Міграційної служби Волинської області.

Повідомляють, дідусь потрапив до лікарні, але документів не мав. Працівники Ковельського районного відділу міграційної служби на звернення лікарів відреагували. Вони прибули до медзакладу та допомогли у оформленні біометричного документа нового зразка.

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Теги: волинянин, ID-картка, міграційна служба
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