90-річний волинянин оформив ID-картку

Володимир Миколайович став власником сучасного паспортного документа у зв’язку із втратою паспорта книжечки.



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Повідомляють, дідусь потрапив до лікарні, але документів не мав. Працівники Ковельського районного відділу міграційної служби на звернення лікарів відреагували. Вони прибули до медзакладу та допомогли у оформленні біометричного документа нового зразка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у свої 90 роківч став власником сучасного паспортного документа у зв’язку із втратою паспорта книжечки.Про це йдеться на сторінці Міграційної служби Волинської області.Повідомляють, дідусь потрапив до лікарні, але документів не мав. Працівники Ковельського районного відділу міграційної служби на звернення лікарів відреагували. Вони прибули до медзакладу та допомогли у оформленні біометричного документа нового зразка.

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