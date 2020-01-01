90-річний волинянин оформив ID-картку
Сьогодні, 19:40
У Ковелі у свої 90 років Володимир Миколайович став власником сучасного паспортного документа у зв’язку із втратою паспорта книжечки.
Про це йдеться на сторінці Міграційної служби Волинської області.
Повідомляють, дідусь потрапив до лікарні, але документів не мав. Працівники Ковельського районного відділу міграційної служби на звернення лікарів відреагували. Вони прибули до медзакладу та допомогли у оформленні біометричного документа нового зразка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Міграційної служби Волинської області.
Повідомляють, дідусь потрапив до лікарні, але документів не мав. Працівники Ковельського районного відділу міграційної служби на звернення лікарів відреагували. Вони прибули до медзакладу та допомогли у оформленні біометричного документа нового зразка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
90-річний волинянин оформив ID-картку
Сьогодні, 19:40
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 липня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку двом ОСББ відшкодують частину кредитів
Сьогодні, 18:20