Зеленський не мав казати, що він «терорист в законі», – Максим Кривош

Максим Кривош, який 21 липня



Про це Кривош сказав під час судового засідання сьогодні, 23 липня, на якому мають обрати міру запобіжного заходу.



Зеленський єдиний з 24 людей там переразованих, який мав зробити трохи іншу заяву ніж інші. Він не мав сказати, що він терорист в законі.



Зокрема, у вимогах Кривоша, опублікованих у соцмережах, йшлося про те,що він – проти системи. Він хотів, щоб чиновники, відомі політики, олігархи і навіть релігійні лідери назвали себе публічно «терористами в законі», а президент закликав усіх дивитися фільм «Земляни».



«Зеленський єдиний з 24 людей там перерахованих, який мав зробити трохи іншу заяву, ніж інші. Він не мав сказати, що він терорист в законі», - сказав Кривош і додав: «Якби Зеленський не виконав умову, усе тривало б довше».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який 21 липня захопив автобус із 13 заручниками у центрі Луцька, пояснив, чому він погодився відпустити заручників після того, як президент України Володимир Зеленський записав відео, де лише сказав подивитися фільм «Земляни».Про це Кривош сказав під час судового засідання сьогодні, 23 липня, на якому мають обрати міру запобіжного заходу.Зеленський єдиний з 24 людей там переразованих, який мав зробити трохи іншу заяву ніж інші. Він не мав сказати, що він терорист в законі.Зокрема, у вимогах Кривоша, опублікованих у соцмережах, йшлося про те,що він – проти системи. Він хотів, щоб чиновники, відомі політики, олігархи і навіть релігійні лідери назвали себе публічно «терористами в законі», а президент закликав усіх дивитися фільм «Земляни».«Зеленський єдиний з 24 людей там перерахованих, який мав зробити трохи іншу заяву, ніж інші. Він не мав сказати, що він терорист в законі», - сказав Кривош і додав: «Якби Зеленський не виконав умову, усе тривало б довше».

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