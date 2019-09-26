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Синоптик розповіла, де в України 24 липня пройдуть дощі

Синоптик розповіла, де в України 24 липня пройдуть дощі
У більшості регіонів України в п'ятницю, 24 липня, буде суха погода.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Проте періодичні дощі та грозу можливі у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині.

За прогнозом синоптика, температура повітря в Україні трохи підвищиться: упродовж дня +23+28 градусів, на Півдні та південному сході +26 +32 градуси.

У Києві 24 липня температура становитиме +25+26 градусів.

Також Діденко додала, що вихідні в Україні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами.

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Теги: погода, прогноз, Наталія Діденко, грози
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