Синоптик розповіла, де в України 24 липня пройдуть дощі
Сьогодні, 16:18
У більшості регіонів України в п'ятницю, 24 липня, буде суха погода.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
Проте періодичні дощі та грозу можливі у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині.
За прогнозом синоптика, температура повітря в Україні трохи підвищиться: упродовж дня +23+28 градусів, на Півдні та південному сході +26 +32 градуси.
У Києві 24 липня температура становитиме +25+26 градусів.
Також Діденко додала, що вихідні в Україні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами.
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Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
Проте періодичні дощі та грозу можливі у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині.
За прогнозом синоптика, температура повітря в Україні трохи підвищиться: упродовж дня +23+28 градусів, на Півдні та південному сході +26 +32 градуси.
У Києві 24 липня температура становитиме +25+26 градусів.
Також Діденко додала, що вихідні в Україні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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