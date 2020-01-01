Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО

Алла Надточій закликає лучан та мешканців Луцької ОТГ стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ».



Своє звернення вона опублікувала у Facebook, – пише



«Зараз Громадянський Рух «СВІДОМІ», представницею якого я є, реалізовує проєкт «Стань депутатом Луцькради». Завдяки йому, кожен фаховий лучанин чи мешканець Луцької ОТГ отримає можливість стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ», – повідомила Алла Надточій.



Зі слів депутатки, у 2015 році вона також проходила конкурсний відбір, щоб стати кандидаткою від однієї з політичних сил на місцевих виборах.



«З досвіду можу сказати, що такий спосіб відбору відкритий та прозорий, а головне – ефективний. Я успішно його пройшла, заручилася підтримкою лучан на виборах та в результаті стала депутаткою Луцької міської ради. Депутатська діяльність дає великі можливості для вирішення проблем громади. Просто активним бути недостатньо, потрібно йти у владу! Тільки так можна ефективно вирішувати проблеми міста та розвивати його», – переконана вона.







Тож Алла Надточій закликає лучан та мешканців Луцької ОТГ спробувати свої сили і взяти участь в конкурсі.



«Закликаю усіх активних, відповідальних, готових до дій людей долучатися до команди Андрія Покровського та реєструватися у проєкті. Заповнюйте анкету на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатка Луцької міської радизакликає лучан та мешканців Луцької ОТГ стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ».Своє звернення вона опублікувала у Facebook, – пише «Конкурент» «Зараз Громадянський Рух «СВІДОМІ», представницею якого я є, реалізовує проєкт «Стань депутатом Луцькради». Завдяки йому, кожен фаховий лучанин чи мешканець Луцької ОТГ отримає можливість стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ», – повідомила Алла Надточій.Зі слів депутатки, у 2015 році вона також проходила конкурсний відбір, щоб стати кандидаткою від однієї з політичних сил на місцевих виборах.«З досвіду можу сказати, що такий спосіб відбору відкритий та прозорий, а головне – ефективний. Я успішно його пройшла, заручилася підтримкою лучан на виборах та в результаті стала депутаткою Луцької міської ради. Депутатська діяльність дає великі можливості для вирішення проблем громади. Просто активним бути недостатньо, потрібно йти у владу! Тільки так можна ефективно вирішувати проблеми міста та розвивати його», – переконана вона.Тож Алла Надточій закликає лучан та мешканців Луцької ОТГ спробувати свої сили і взяти участь в конкурсі.«Закликаю усіх активних, відповідальних, готових до дій людей долучатися до команди Андрія Покровського та реєструватися у проєкті. Заповнюйте анкету на сайті або в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» до 25 липня включно», – звертається депутатка.

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