Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО
Сьогодні, 16:23
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій закликає лучан та мешканців Луцької ОТГ стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ».
Своє звернення вона опублікувала у Facebook, – пише «Конкурент».
«Зараз Громадянський Рух «СВІДОМІ», представницею якого я є, реалізовує проєкт «Стань депутатом Луцькради». Завдяки йому, кожен фаховий лучанин чи мешканець Луцької ОТГ отримає можливість стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ», – повідомила Алла Надточій.
Зі слів депутатки, у 2015 році вона також проходила конкурсний відбір, щоб стати кандидаткою від однієї з політичних сил на місцевих виборах.
«З досвіду можу сказати, що такий спосіб відбору відкритий та прозорий, а головне – ефективний. Я успішно його пройшла, заручилася підтримкою лучан на виборах та в результаті стала депутаткою Луцької міської ради. Депутатська діяльність дає великі можливості для вирішення проблем громади. Просто активним бути недостатньо, потрібно йти у владу! Тільки так можна ефективно вирішувати проблеми міста та розвивати його», – переконана вона.
Тож Алла Надточій закликає лучан та мешканців Луцької ОТГ спробувати свої сили і взяти участь в конкурсі.
«Закликаю усіх активних, відповідальних, готових до дій людей долучатися до команди Андрія Покровського та реєструватися у проєкті. Заповнюйте анкету на сайті або в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» до 25 липня включно», – звертається депутатка.
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Своє звернення вона опублікувала у Facebook, – пише «Конкурент».
«Зараз Громадянський Рух «СВІДОМІ», представницею якого я є, реалізовує проєкт «Стань депутатом Луцькради». Завдяки йому, кожен фаховий лучанин чи мешканець Луцької ОТГ отримає можливість стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ», – повідомила Алла Надточій.
Зі слів депутатки, у 2015 році вона також проходила конкурсний відбір, щоб стати кандидаткою від однієї з політичних сил на місцевих виборах.
«З досвіду можу сказати, що такий спосіб відбору відкритий та прозорий, а головне – ефективний. Я успішно його пройшла, заручилася підтримкою лучан на виборах та в результаті стала депутаткою Луцької міської ради. Депутатська діяльність дає великі можливості для вирішення проблем громади. Просто активним бути недостатньо, потрібно йти у владу! Тільки так можна ефективно вирішувати проблеми міста та розвивати його», – переконана вона.
Тож Алла Надточій закликає лучан та мешканців Луцької ОТГ спробувати свої сили і взяти участь в конкурсі.
«Закликаю усіх активних, відповідальних, готових до дій людей долучатися до команди Андрія Покровського та реєструватися у проєкті. Заповнюйте анкету на сайті або в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» до 25 липня включно», – звертається депутатка.
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