вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО

Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій закликає лучан та мешканців Луцької ОТГ стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ».

Своє звернення вона опублікувала у Facebook, – пише «Конкурент».

«Зараз Громадянський Рух «СВІДОМІ», представницею якого я є, реалізовує проєкт «Стань депутатом Луцькради». Завдяки йому, кожен фаховий лучанин чи мешканець Луцької ОТГ отримає можливість стати кандидатом в депутати від «СВІДОМИХ», – повідомила Алла Надточій.

Зі слів депутатки, у 2015 році вона також проходила конкурсний відбір, щоб стати кандидаткою від однієї з політичних сил на місцевих виборах.

«З досвіду можу сказати, що такий спосіб відбору відкритий та прозорий, а головне – ефективний. Я успішно його пройшла, заручилася підтримкою лучан на виборах та в результаті стала депутаткою Луцької міської ради. Депутатська діяльність дає великі можливості для вирішення проблем громади. Просто активним бути недостатньо, потрібно йти у владу! Тільки так можна ефективно вирішувати проблеми міста та розвивати його», – переконана вона.



Тож Алла Надточій закликає лучан та мешканців Луцької ОТГ спробувати свої сили і взяти участь в конкурсі.

«Закликаю усіх активних, відповідальних, готових до дій людей долучатися до команди Андрія Покровського та реєструватися у проєкті. Заповнюйте анкету на сайті або в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» до 25 липня включно», – звертається депутатка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Свідомі, Луцьк, політика, Покровський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош
Сьогодні, 16:29
Рецидивіст з Полтави відпустив поліцейського-заручника та втік до лісу
Сьогодні, 16:29
Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО
Сьогодні, 16:23
Зеленський не мав казати, що він «терорист в законі», – Максим Кривош
Сьогодні, 16:20
Синоптик розповіла, де в України 24 липня пройдуть дощі
Сьогодні, 16:18
Схожі новини
У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО
01 червень, 18:30
Луцьк продовжують облаштовувати «аналітичними мізками»: розповіли про практику встановлення камер та плани на ситуаційний центр Луцьк продовжують облаштовувати «аналітичними мізками»: розповіли про практику встановлення камер та плани на ситуаційний центр
12 липень, 12:35
Покровський: не в Києві мають вирішувати, як жити лучанам. ВІДЕО Покровський: не в Києві мають вирішувати, як жити лучанам. ВІДЕО
10 липень, 09:48
Партія Покровського оголосила відкритий набір кандидатів у депутати Луцькради Партія Покровського оголосила відкритий набір кандидатів у депутати Луцькради
07 липень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцького терориста Максима Кривоша взяли під варту
Сьогодні, 16:38
 0
Рецидивіст з Полтави відпустив поліцейського-заручника та втік до лісу
Сьогодні, 16:29
 0
Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош
Сьогодні, 16:29
 0
Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО
Сьогодні, 16:23
 0
Зеленський не мав казати, що він «терорист в законі», – Максим Кривош
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8