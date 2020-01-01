Рецидивіст з Полтави відпустив поліцейського-заручника та втік до лісу

Роман Скрипник, який захопив у заручники поліцейського у Полтаві, відпустив правоохоронця.



Про це ТСН



Як зазначається, зловмисник посеред дороги покинув авто та переховується у лісі Решетилівського району Полтавської області. Його розшукують.



Також правоохоронці перевіряють усі автомобілі, що їдуть дорогою з Великих Сорочинців до Миргорода. У всіх водіїв та пасажирів перевіряють документи, багажники машин відкривають.



Окремо у поліції зазначили, що звільнений заручник - неушкоджений.



Нагадаємо, вранці 23 липня у Полтаві поліцейські намагалися затримати чоловіка, підозрюваного в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 та взяв у заручники поліцейського.



Згодом стало відомо, що зловмисник під час перемовин обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області, з яким поїхав на службовому автомобілі ВАЗ-2112, який він вимагав від копів.



Станом на 12:40 було відомо, що зловмисник перебував у Решетилівському районі. Рухався він сільськими дорогами у супроводі поліції.



Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розкрив особу злочинця і його кримінальне досьє. Виявилося, що чоловіка звуть Роман Скрипник, він раніше судимий за кількома статтями, зокрема, шахрайство, крадіжка, зберігання наркотиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рецидивіст, який захопив у заручники поліцейського у Полтаві, відпустив правоохоронця.Про це ТСН повідомили у поліції області.Як зазначається, зловмисник посеред дороги покинув авто та переховується у лісі Решетилівського району Полтавської області. Його розшукують.Також правоохоронці перевіряють усі автомобілі, що їдуть дорогою з Великих Сорочинців до Миргорода. У всіх водіїв та пасажирів перевіряють документи, багажники машин відкривають.Окремо у поліції зазначили, що звільнений заручник - неушкоджений.Нагадаємо, вранці 23 липня у, підозрюваного в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 та взяв у заручники поліцейського.Згодом стало відомо, що зловмисник під час перемовин обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області, з яким поїхав на службовому автомобілі ВАЗ-2112, який він вимагав від копів.Станом на 12:40 було відомо, що зловмисник перебував у Решетилівському районі. Рухався він сільськими дорогами у супроводі поліції.Заступник міністра внутрішніх справ Українирозкрив особу злочинця і його кримінальне досьє. Виявилося, що чоловіка звуть Роман Скрипник, він раніше судимий за кількома статтями, зокрема, шахрайство, крадіжка, зберігання наркотиків.

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