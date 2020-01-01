У «сонячній» кав’ярні в Луцьку започаткували власне свято, аби врятувати заклад від закриття. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У луцькій кав’ярні «Старе місто», де працюють «сонячні» хлопці Андрій Мельник та Валентин Новосад започаткували власне свято – день кави і творчості, який вирішили відзначати щорічно 23 липня.
Така ідея виникла у організаторки Анастасії Рудик, яка переймалася долею закладу особливих хлопців від самого початку. Каже, що на час карантину відвідувачів значно поменшало і «Старе місто», як і інші представники ресторанної сфери, зазнали значних збитків.
«Коли від батьків цих хлопців я почула, що кав’ярня може закритися, то мені стало дуже прикро. Підтримую їх від самого початку. Ми хочемо, аби інклюзивна кав’ярня була не ексклюзивною, а місто мало таких закладів декілька», – каже Анастасія Рудик.
У програмі свята – діджей, співачка Галина Конах, скрипалька Анастасія та співак Олександр Гарбуза, дитячі розваги, аніматори, бульбашкове шоу, квартет «Luciano» і дитяче тріо Денисюків. Організатори подбали про те, аби усі гості лишилися задоволеними і обов’язково підтримали особливу кав’ярню.
Нагадаємо, заклад відчинив свої двері для відвідувачів 9 січня цього року. «Старе місто» стало особливою родзинкою Луцька, адже тут можна скуштувати не лише смачні десерти і випити ароматної кави, але й насолодитися особливою атмосферою щирості і добра.
Самі ж хлопці кажуть, що період карантину для них теж був складним, але вони сподіваються, що ситуація налагодиться. Скаржаться, що найбільше не подобається ходити у масках та рукавичках, але змушені, бо ж правила – є правила.
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Така ідея виникла у організаторки Анастасії Рудик, яка переймалася долею закладу особливих хлопців від самого початку. Каже, що на час карантину відвідувачів значно поменшало і «Старе місто», як і інші представники ресторанної сфери, зазнали значних збитків.
«Коли від батьків цих хлопців я почула, що кав’ярня може закритися, то мені стало дуже прикро. Підтримую їх від самого початку. Ми хочемо, аби інклюзивна кав’ярня була не ексклюзивною, а місто мало таких закладів декілька», – каже Анастасія Рудик.
У програмі свята – діджей, співачка Галина Конах, скрипалька Анастасія та співак Олександр Гарбуза, дитячі розваги, аніматори, бульбашкове шоу, квартет «Luciano» і дитяче тріо Денисюків. Організатори подбали про те, аби усі гості лишилися задоволеними і обов’язково підтримали особливу кав’ярню.
Нагадаємо, заклад відчинив свої двері для відвідувачів 9 січня цього року. «Старе місто» стало особливою родзинкою Луцька, адже тут можна скуштувати не лише смачні десерти і випити ароматної кави, але й насолодитися особливою атмосферою щирості і добра.
Самі ж хлопці кажуть, що період карантину для них теж був складним, але вони сподіваються, що ситуація налагодиться. Скаржаться, що найбільше не подобається ходити у масках та рукавичках, але змушені, бо ж правила – є правила.
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