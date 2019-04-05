У волинському місті запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО





На відкритті були присутні народний депутат України В'ячеслав Рубльов та представники місцевої влади,



Реконструкцію здійснювали за кошти місцевих бюджетів. Загальна кошторисна вартість склала 1 млн 510 тис грн.



Нова сучасна Горохівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини забезпечена всім необхідним обладнанням та надаватиме населенню повний перелік послуг первинної медико-санітарної допомоги.



Голова районної ради Тарас Щерблюк привітав усіх причетних до відкриття закладу, подякував депутатам районної ради за виділення 610 тисяч гривень з районного бюджету, депутатам Горохівської міської ради – за виділення 300 тисяч гривень з міського бюджету, за якісно виконані роботи - підряднику ПП «МАКС-БУД», керівником якого є Олег Карпов.



Користуючись нагодою, Вячеслав Рубльов вручив грамоту Верховної Ради України колективам Горохівського центру ПМСД та редакції газети «Горохівський вісник», побажав колективам міцного здоров’я, плідної праці та благополуччя.



Приємною для всіх стала новина про виділення 200 тисяч гривень субвенції з держаного бюджету Горохівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. За словами головного лікаря Горохівського центру ПМСД Галини Майко, ці кошти будуть використані на благоустрій території біля закладу, влаштування автомобільної парковки та доріжок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові 22 липня відкрили реконструйовану під амбулаторію загальної практики-сімейної медицини частину приміщення поліклініки площею 240 кв м.На відкритті були присутні народний депутат Українита представники місцевої влади, повідомляють на сайті Горохівської РДА.Реконструкцію здійснювали за кошти місцевих бюджетів. Загальна кошторисна вартість склала 1 млн 510 тис грн.Нова сучасна Горохівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини забезпечена всім необхідним обладнанням та надаватиме населенню повний перелік послуг первинної медико-санітарної допомоги.Голова районної радипривітав усіх причетних до відкриття закладу, подякував депутатам районної ради за виділення 610 тисяч гривень з районного бюджету, депутатам Горохівської міської ради – за виділення 300 тисяч гривень з міського бюджету, за якісно виконані роботи - підряднику ПП «МАКС-БУД», керівником якого єКористуючись нагодою, Вячеслав Рубльов вручив грамоту Верховної Ради України колективам Горохівського центру ПМСД та редакції газети «Горохівський вісник», побажав колективам міцного здоров’я, плідної праці та благополуччя.Приємною для всіх стала новина про виділення 200 тисяч гривень субвенції з держаного бюджету Горохівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. За словами головного лікаря Горохівського центру ПМСД, ці кошти будуть використані на благоустрій території біля закладу, влаштування автомобільної парковки та доріжок.

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