Зайшов у будинок і попросив води: волинянин зухвало пограбував жінку

У Ковелі патрульні затримали грабіжника.Зазначається, що 23 липня в обідню пору, патрульним надійшло повідомлення про грабіж в одному з будинків на вулиці Фестивальній, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.Миттєво прибувши на місце події, заявниця повідомила поліцейським, що невідомий чоловік зайшовши до її оселі, скаржився на погане самопочуття та попросив води.Несподівано почав погрожувати та вимагати, щоб жінка зняла свої прикраси. Потерпіла намагалася зупинити чоловіка, однак він зірвав коштовності та побіг в невідомому напрямку.Отримавши прикмети ймовірного правопорушника, вже за декілька хвилин патрульні відшукали та затримали чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група.Тепер 44-річному жителю Любешівського району загрожує кримінальна відповідальність.