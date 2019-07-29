Через опіки небезпечною рослиною до лікарні звернулося двоє волинян. ВІДЕО





Про це розповів Андрій Смольянінов.



Отруйний борщівник росте на 132 гектарах волинських земель. В області розроблені спеціальні програми зі знищення борщівника, у 7 об'єднаних територіальних громадах, - каже начальниця відділу Держпродспоживслужби в області Світлана Клімчук.



У бюджеті Княгинінівської громади на боротьбу з борщівником запланували виділити 55 тисяч гривень.



Борщівник росте цілими хащами, виростає до 3-х метрів. Виглядає наче велетенський кріп. Навіть найменший дотик до отруйної рослини спричиняє опіки. Василю Куцику три тижні тому з борщівника на руку впала роса: "Пішов опік. Набряк", - каже чоловік.



"Якщо ви доторкнулися до борщівника, то потрібно зверху, уражену ділянку тіла, накрити тканиною, щоб не потрапляло ультрафіолетове проміння та обробити спиртовим розчином", - радить заступниця директорки Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Оксана Пузняк. Таким чином можна запобігти опікам, - каже жінка.



Побачити його можна обабіч автошляхів, річок, біля людських городів. Ще 30 років тому борщівником Сосновського годували тварин, його спеціально для цього вирощували, - каже заступниця директорки Волинської дослідної станції, що в Рокинях, Оксана Пузняк. Зараз борщівник став бур’яном.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До обласного опікового центру цього року через ураження борщівником звернулося двоє волинян, обох уже виписали з лікарні.Про це розповів Суспільному заступник директора Луцької міської клінічної лікарніОтруйний борщівник росте на 132 гектарах волинських земель. В області розроблені спеціальні програми зі знищення борщівника, у 7 об'єднаних територіальних громадах, - каже начальниця відділу Держпродспоживслужби в областіУ бюджеті Княгинінівської громади на боротьбу з борщівником запланували виділити 55 тисяч гривень.Борщівник росте цілими хащами, виростає до 3-х метрів. Виглядає наче велетенський кріп. Навіть найменший дотик до отруйної рослини спричиняє опіки.три тижні тому з борщівника на руку впала роса: "Пішов опік. Набряк", - каже чоловік."Якщо ви доторкнулися до борщівника, то потрібно зверху, уражену ділянку тіла, накрити тканиною, щоб не потрапляло ультрафіолетове проміння та обробити спиртовим розчином", - радить заступниця директорки Волинської державної сільськогосподарської дослідної станціїТаким чином можна запобігти опікам, - каже жінка.Побачити його можна обабіч автошляхів, річок, біля людських городів. Ще 30 років тому борщівником Сосновського годували тварин, його спеціально для цього вирощували, - каже заступниця директорки Волинської дослідної станції, що в Рокинях, Оксана Пузняк. Зараз борщівник став бур’яном.

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