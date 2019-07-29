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Через опіки небезпечною рослиною до лікарні звернулося двоє волинян. ВІДЕО

Через опіки небезпечною рослиною до лікарні звернулося двоє волинян. ВІДЕО
До обласного опікового центру цього року через ураження борщівником звернулося двоє волинян, обох уже виписали з лікарні.

Про це розповів Суспільному заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Отруйний борщівник росте на 132 гектарах волинських земель. В області розроблені спеціальні програми зі знищення борщівника, у 7 об'єднаних територіальних громадах, - каже начальниця відділу Держпродспоживслужби в області Світлана Клімчук.

У бюджеті Княгинінівської громади на боротьбу з борщівником запланували виділити 55 тисяч гривень.

Борщівник росте цілими хащами, виростає до 3-х метрів. Виглядає наче велетенський кріп. Навіть найменший дотик до отруйної рослини спричиняє опіки. Василю Куцику три тижні тому з борщівника на руку впала роса: "Пішов опік. Набряк", - каже чоловік.

"Якщо ви доторкнулися до борщівника, то потрібно зверху, уражену ділянку тіла, накрити тканиною, щоб не потрапляло ультрафіолетове проміння та обробити спиртовим розчином", - радить заступниця директорки Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Оксана Пузняк. Таким чином можна запобігти опікам, - каже жінка.

Побачити його можна обабіч автошляхів, річок, біля людських городів. Ще 30 років тому борщівником Сосновського годували тварин, його спеціально для цього вирощували, - каже заступниця директорки Волинської дослідної станції, що в Рокинях, Оксана Пузняк. Зараз борщівник став бур’яном.


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Теги: борщівник Сосновського, опіки, лікарня
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