В озері на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 17:36
На озері в Нововолинську 23-го липня близько 16:00 знайшли тіло чоловіка старшого віку.
Про це БУГу повідомили читачі в інстаграм. Начальник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський підтвердив цю інформацію.
“Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, судмедексперт проводить огляд. Більш детально буде відомо після огляду”, - зазначив поліцейський.
За його словами, вік чоловіка на вигляд приблизно 65-75 років.
ФОТО 18+
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Про це БУГу повідомили читачі в інстаграм. Начальник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський підтвердив цю інформацію.
“Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, судмедексперт проводить огляд. Більш детально буде відомо після огляду”, - зазначив поліцейський.
За його словами, вік чоловіка на вигляд приблизно 65-75 років.
ФОТО 18+
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