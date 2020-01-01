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В озері на Волині знайшли тіло чоловіка

В озері на Волині знайшли тіло чоловіка
На озері в Нововолинську 23-го липня близько 16:00 знайшли тіло чоловіка старшого віку.

Про це БУГу повідомили читачі в інстаграм. Начальник Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський підтвердив цю інформацію.

“Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, судмедексперт проводить огляд. Більш детально буде відомо після огляду”, - зазначив поліцейський.

За його словами, вік чоловіка на вигляд приблизно 65-75 років.

ФОТО 18+
В озері на Волині знайшли тіло чоловіка

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Теги: тіло, озеро, чоловік
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