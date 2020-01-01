В озері на Волині знайшли тіло чоловіка





Про це Василь Бучинський підтвердив цю інформацію.



“Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, судмедексперт проводить огляд. Більш детально буде відомо після огляду”, - зазначив поліцейський.



За його словами, вік чоловіка на вигляд приблизно 65-75 років.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері в Нововолинську 23-го липня близько 16:00 знайшли тіло чоловіка старшого віку.Про це БУГу повідомили читачі в інстаграм. Начальник Нововолинського відділення поліціїпідтвердив цю інформацію.“Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, судмедексперт проводить огляд. Більш детально буде відомо після огляду”, - зазначив поліцейський.За його словами, вік чоловіка на вигляд приблизно 65-75 років.

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