На польському кордоні спіймали українця з великою сумою готівки в багажнику
Сьогодні, 17:55
Українця з великою сумою готівки в злотих та англійських фунтах затримали в пункті пропуску “Медика”.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування в багажнику автомобіля намагався ввезти до Польщі 26-річний громадянин України.
Під час детального огляду авто митники знайшли загалом понад 77 тисяч злотих та 8 тисяч фунтів. У перерахунку по курсу це – понад 116 тис зл. Українця оштрафували за спробу перевезення незадекларованої готівки на 16 тис злотих.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування в багажнику автомобіля намагався ввезти до Польщі 26-річний громадянин України.
Під час детального огляду авто митники знайшли загалом понад 77 тисяч злотих та 8 тисяч фунтів. У перерахунку по курсу це – понад 116 тис зл. Українця оштрафували за спробу перевезення незадекларованої готівки на 16 тис злотих.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО
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