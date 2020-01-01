На польському кордоні спіймали українця з великою сумою готівки в багажнику





Як пoвідoмляє



Під час детального огляду авто митники знайшли загалом понад 77 тисяч злотих та 8 тисяч фунтів. У перерахунку по курсу це – понад 116 тис зл. Українця оштрафували за спробу перевезення незадекларованої готівки на 16 тис злотих.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українця з великою сумою готівки в злотих та англійських фунтах затримали в пункті пропуску “Медика”.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, гроші без декларування в багажнику автомобіля намагався ввезти до Польщі 26-річний громадянин України.Під час детального огляду авто митники знайшли загалом понад 77 тисяч злотих та 8 тисяч фунтів. У перерахунку по курсу це – понад 116 тис зл. Українця оштрафували за спробу перевезення незадекларованої готівки на 16 тис злотих.

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