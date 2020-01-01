На Волині чоловік у помешканні організував підпільну нарколабораторію. ФОТО





Про це



Слідчі спільно з оперативниками Любомльського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у помешканні 29-річного жителя Любомля пакет з речовиною рослинного походження, використані шприци із залишками речовини коричневого кольору, пристрої для виготовлення та вживання наркотичних засобів.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Усе вилучене направили для проведення експертизи. До слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочину пов’язаного із незаконним обігом наркотиків. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльські поліцейські вилучили наркотики у місцевого жителя.Про це повідомляють на сторінці Любомльського відділу поліції.Слідчі спільно з оперативниками Любомльського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у помешканні 29-річного жителя Любомля пакет з речовиною рослинного походження, використані шприци із залишками речовини коричневого кольору, пристрої для виготовлення та вживання наркотичних засобів.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Усе вилучене направили для проведення експертизи. До слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочину пов’язаного із незаконним обігом наркотиків. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію