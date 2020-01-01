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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 24 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 24 липня
У Волинській області у п'ятницю, 24 липня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вночi та вранцi місцями слабкий туман.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 20-25°.

У Луцьку завтра, 24 липня, також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 11-13°, вдень 23-25°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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