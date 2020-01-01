Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 24 липня





Про це



Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 20-25°.



У Луцьку завтра, 24 липня, також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 11-13°, вдень 23-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю, 24 липня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вночi та вранцi місцями слабкий туман.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 20-25°.У Луцьку завтра, 24 липня, також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 11-13°, вдень 23-25°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію