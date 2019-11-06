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Перестрибнув через огорожу: деталі втечі пацієнта психлікарні в Олиці. ВІДЕО

Перестрибнув через огорожу: деталі втечі пацієнта психлікарні в Олиці. ВІДЕО
Пацієнт психіатричної лікарні в смт. Олика втік під час прогулянки по території закладу. Чоловік перестрибнув двометрову огорожу.

Про це розповів Суспільному завідувач відділення Володимир Терлецький.

Зі слів медика, чоловік зник 22 липня, близько 16:00. За пацієнтами під час прогулянки наглядали дві працівниці - санітарка і медсестра.

"У людини було різке загострення, він побачив, щось йому в голову стрельнуло. І він перестрибнув. Бабушка ж не може його догнати. А сюди за такі гроші чоловіки не хочуть йти працювати", - каже завідувач відділення психлікарні.

Володимир Терлецький каже: пацієнт - із села Бихів Любешівського району. У психлікарні перебував на примусовому лікуванні із звичайним наглядом. Потрапив сюди після того, як вчинив крадіжку. В закладі наголошують, їх пацієнт не несе небезпеки оточуючим.

Зі слів Володимира Терлецького, в психлікарні сподіваються, що пацієнт скоро повернеться до них сам.

Правоохоронці шукають чоловіка вже понад добу. "Відкрито кримінальне впровадження за статей 394 ККУ (втеча зі спеціалізованого лікувального закладу). Була ухвала суду про те, щоб помістити його у відділення закритого типу. Це мало бути сьогодні, але учора він утік", - розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Наразі паніки серед жителів селища Олика і сусідніх населених пунктів немає, - розповіла секретар Олицької селищної ради Тетяна Васковська.




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Теги: психлікарня, втеча, волинянин
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