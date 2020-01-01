«Заслуженим» волинянам вручили державні нагороди. ФОТО

Юрій Погуляйко вручив державні нагороди волинянам, які відзначені президентом України за досягнення у різних галузях.



Про це



Зокрема, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Світлані Гаврилюк, професорові кафедри документознавства і музейної справи СНУ імені Лесі Українки, а Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» – Володимиру Дідуху, завідувачу кафедри аграрної інженерії ЛТНУ, доктору технічних наук, професору.



За сумлінну працю та здобутки у сфері охорони здоров'я почесне звання «Заслужений лікар України» отримала завідувач відділення КП «Нововолинська центральна міська лікарня» Валентина Бевз, а звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» – операційна медсестра КП «Любешівська центральна районна лікарня «Любешівської районної ради» Марія Олійник.



Заслуженими донорами України стали Юрій Жих з Ковеля та Василь Кащенюк з Нововолинська. У свою чергу заслуженим лісівником України став Сергій Бабік, головний лісничий державного підприємства «Городоцьке лісове господарство».



Вручаючи державні нагороди, голова облдержадміністрації подякував волинянам за працю, професіоналізм та відповідальність.



«Ви заслужили ці державні нагороди, – наголосив Юрій Погуляйко. – Адже у цей непростий для країни час кожен з вас на своєму місці робить посильний вклад задля розвитку України та Волині».



Також очільник області побажав землякам здоров’я, миру, добробуту та якнайбільше позитивних моменті у житті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 липня, голова облдержадміністраціївручив державні нагороди волинянам, які відзначені президентом України за досягнення у різних галузях.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Зокрема, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно, професорові кафедри документознавства і музейної справи СНУ імені Лесі Українки, а Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» –, завідувачу кафедри аграрної інженерії ЛТНУ, доктору технічних наук, професору.За сумлінну працю та здобутки у сфері охорони здоров'я почесне звання «Заслужений лікар України» отримала завідувач відділення КП «Нововолинська центральна міська лікарня», а звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» – операційна медсестра КП «Любешівська центральна районна лікарня «Любешівської районної ради»Заслуженими донорами України стализ Ковеля таз Нововолинська. У свою чергу заслуженим лісівником України став, головний лісничий державного підприємства «Городоцьке лісове господарство».Вручаючи державні нагороди, голова облдержадміністрації подякував волинянам за працю, професіоналізм та відповідальність.«Ви заслужили ці державні нагороди, – наголосив Юрій Погуляйко. – Адже у цей непростий для країни час кожен з вас на своєму місці робить посильний вклад задля розвитку України та Волині».Також очільник області побажав землякам здоров’я, миру, добробуту та якнайбільше позитивних моменті у житті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію