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Двом луцьким маршруткам змінили схему руху

Двом луцьким маршруткам змінили схему руху
У Луцьку внесли зміни до схеми руху автобусів №9 і №26.

Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому, – інформує власкор «ВолиньUA».

"У зв'язку із зверненням перевізників автобусних маршрутів № 9 та № 26, на підставі погодження Волинської обласної державної адміністрації, враховуючи звернення адміністрації ТЦ “Епіцентр”, з метою задоволення потреб у пасажирських перевезеннях пропонуємо внести зміни у схему руху автобусного маршруту № 26, продовживши схему руху маршруту до вул. Окружної (ТЦ “Епіцентр”), та внести зміни у схему руху автобусного маршруту № 9, організувавши доїзд до с.Рованці (Свято-Пантелеймонівський Храм) та Нового ринку по вул. Окружній", – йдеться у проєкті рішення.

Графік руху за маршрутом №9 у прямому та зворотному напрямках буде відбуватися по таких вулицях міста:

– Теремнівська, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, Окружна, Новий ринок, Окружна, Мамсурова, Ранкова, Новодворської, Корольова, Полонківська, (Молодіжна, Межова, Мамсурова) (місця міжзмінного відстою на вул. Теремнівській та вул. Полонківській);

– Теремнівська, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, Грабовського, Потебні, Мамсурова, Свято-Пантелеймонівський храм с. Рованці, Мамсурова, Окружна, Мамсурова, Межова, Молодіжна, Полонківська (Корольова, Новодворської, Ранкова, Мамсурова) (місця міжзмінного відстою на вул. Теремнівській та вул. Полонківській).

Шлях за маршрутом №26 у прямому та зворотному напрямках проходитиме вулицями: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна (місце міжзмінного відстою на вул. Селищній та вул. Окружній (ТЦ “Епіцентр”).

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Теги: маршрутка, схема руху, виконком, Новий ринок
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