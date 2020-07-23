У місті на Волині хочуть побудувати зону митного контролю





Начальник відділу містобудування та архітектури Нововолинської міської ради Михайло Вісьтак у коментарі



Насамперед потрібно змінити цільове використання земельної ділянки. А головна умова цього – проведення громадських слухань, які, відповідно до карантинних вимог, проводити наразі заборонено. Саме тому всі роботи поки “заморожуються”.



“Зона митного контролю, яку планують побудувати в нашому місті, – це майданчик, на якому розмитнюватимуть вантажний транспорт. На цю територію заїжджатимуть автомобілі, які їдуть за кордон чи приїжджають звідти. Тут їх оглядатимуть митники й даватимуть, або ж ні, добро на подальший маршрут.



Попереду – ще довга процедура оформлення усієї необхідної документації. Окрім цього, згідно вимог, необхідно провести громадські слухання. А наразі продовжується карантин, який забороняє їх організацію”, – повідомив Вісьтак.



За інформацією



Замовник містобудівної документації: виконавчий комітет Нововолинської міської ради.



Розробник містобудівної документації: приватний підприємець Прадош О.О.



Документація розробляється на підставі рішення Нововолинської міської ради від 25-го червня.



Проектом передбачається будівництво зони митного контролю автомобілів на вулиці Іваничівська, 70, в м. Нововолинську на земельній ділянці №1 площею майже 0,4 га та на земельній ділянці №2 площею 0,1 га.





Довідка:

Зона митного контролю — спеціально визначене місце в пунктах пропуску через державний кордон або в інших місцях митної території держави, в межах якого митні органи здійснюють митні формальності (забезпечення митного контролю товарів і транспортних засобів, протидія контрабанді тощо).

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