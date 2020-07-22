На ліквідацію наслідків повеней Угорщина передала Україні 1 мільйон гривень





Як пише Любов Непоп у своєму Facebook.



“Сьогодні в ході зустрічі із заступником державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Андрашом Барані подякувала за рішення канцелярії прем’єр-міністра Угорщини про надання гуманітарної допомоги у зв’язку з повенями в західних областях України на суму 10 млн. форинтів (1 млн. гривень) у вигляді засобів, необхідних для ліквідації наслідків повеней”, – написала Любов Непоп.



Вона зазначила, що прохання про таку допомогу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив своєму угорському колезі Петеру Сійярто під час його візиту до Києва.



Також на зустрічі з Андрашом Барані йшла мова про ситуацію на Сході України та окупованих територіях.



Крім того, обговорили подальші кроки з реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі глав МЗС України та Угорщини 25-го червня у Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Угорщина передала Україні засоби для ліквідації наслідків повеней у західних областях у розмірі мільйона гривень.Як пише “Європейська правда” , про це повідомила посол України в Угорщиніу своєму Facebook.“Сьогодні в ході зустрічі із заступником державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщиниподякувала за рішення канцелярії прем’єр-міністра Угорщини про надання гуманітарної допомоги у зв’язку з повенями в західних областях України на суму 10 млн. форинтів (1 млн. гривень) у вигляді засобів, необхідних для ліквідації наслідків повеней”, – написала Любов Непоп.Вона зазначила, що прохання про таку допомогу міністр закордонних справ Українивисловив своєму угорському колезіпід час його візиту до Києва.Також на зустрічі з Андрашом Барані йшла мова про ситуацію на Сході України та окупованих територіях.Крім того, обговорили подальші кроки з реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі глав МЗС України та Угорщини 25-го червня у Києві.

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