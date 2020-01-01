Фахові та ініціативні: Покровський розповів, хто прагне йти в депутати з його командою





Серед усіх учасників відберуть тих, які стануть кандидатами в депутати Луцької міської ради від «СВІДОМИХ». Про це повідомив на сторінці онлайн-приймальні депутат Луцькради і засновник Громадянського Руху Андрій Покровський, повідомляє



«Мене приємно вражає, що так багато лучан і мешканців майбутньої ОТГ готові взяти на себе відповідальність і йти у владу зі «СВІДОМИМИ». Моя команда постійно проводить зустрічі, де ми розповідаємо про проєкт і його етапи. Ми бачимо вашу активність та бажання змін, і це не може не надихати на подальшу ще більш активну роботу. Громадянський Рух «СВІДОМІ» поповнюється фаховими, талановитими, ініціативними лучанами. Майже 3 роки тому ми заснували нашу громадську організацію на основі чітких принципів. Ми особливо цінуємо відповідальних, активних та готових до дій людей. Я радий, що саме такі лучани реєструються у проєкті», – наголосив він.



Серед потенційних кандидатів – підприємці, студенти, пенсіонери, спеціалісти, викладачі та лікарі. Андрій Покровський переконаний, що саме такі люди мають представляти і захищати інтереси лучан у міській раді, бо «зсередини» якраз і зрозуміло, які є проблеми, чого баркує та як усе це вирішувати.



«Недостатньо хотіти змін та покращення, бо ніхто не зробить замість нас – потрібно самому йти до влади і діяти! Я закликаю усіх лучан та мешканців майбутньої Луцької ОТГ приєднуватися до моє команди, заповнювати анкету на сайті



До завершення реєстрації залишилося 2 дні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 20 людей на 1 місце – така активна конкуренція сформувалася за 2 тижні від запуску проєкту Громадянського Руху «СВІДОМІ» «Стань депутатом Луцькради».Серед усіх учасників відберуть тих, які стануть кандидатами в депутати Луцької міської ради від «СВІДОМИХ». Про це повідомив на сторінці онлайн-приймальні депутат Луцькради і засновник Громадянського Руху, повідомляє ІА "Конкурент" «Мене приємно вражає, що так багато лучан і мешканців майбутньої ОТГ готові взяти на себе відповідальність і йти у владу зі «СВІДОМИМИ». Моя команда постійно проводить зустрічі, де ми розповідаємо про проєкт і його етапи. Ми бачимо вашу активність та бажання змін, і це не може не надихати на подальшу ще більш активну роботу. Громадянський Рух «СВІДОМІ» поповнюється фаховими, талановитими, ініціативними лучанами. Майже 3 роки тому ми заснували нашу громадську організацію на основі чітких принципів. Ми особливо цінуємо відповідальних, активних та готових до дій людей. Я радий, що саме такі лучани реєструються у проєкті», – наголосив він.Серед потенційних кандидатів – підприємці, студенти, пенсіонери, спеціалісти, викладачі та лікарі. Андрій Покровський переконаний, що саме такі люди мають представляти і захищати інтереси лучан у міській раді, бо «зсередини» якраз і зрозуміло, які є проблеми, чого баркує та як усе це вирішувати.«Недостатньо хотіти змін та покращення, бо ніхто не зробить замість нас – потрібно самому йти до влади і діяти! Я закликаю усіх лучан та мешканців майбутньої Луцької ОТГ приєднуватися до моє команди, заповнювати анкету на сайті https://cutt.ly/roCnkeb до 25 липня та позмагатися за місце кандидата у списку Громадянського Руху «СВІДОМІ», – закликав Андрій Покровський.До завершення реєстрації залишилося 2 дні.

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