Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО





В рамках акції «Говерла гончарює» вони встановили український рекорд: виготовили традиційні гончарні вироби на висоті 2061 метр над рівнем моря, пише



Гончарі-учасники акції: Дмитро Стаховський (Глеваха), Володимир Довган (с. Хотів); Львівщина: Сергій Івашків (м.Червоноград), Назар Івашків (м.Червоноград), Роман Гнатів (с. Соснівка); Руслан Друк (Тернопіль), Олесь Джигринюк (Тернопіль), Уляна Андрійчук (Тернопіль), Сергій та Світлана Погонець (с. Крищинці); Віктор Дудко (с. Липини), Юлія Дудко (с. Липини), Наталія Дудко (с. Липини); Іван Братко (Нью-Джерсі).



«На противагу світовим потрясінням, ми вважаємо за потрібне привернути увагу до творчості й української культури, саме тому ми підтримали ідеї митців та запланували акцію "Говерла гончарює", – каже організаторка, голова Громадської організації «Не святі горшки ліплять» Уляна Джигринюк.



«Робимо історію разом з гончарами!! Вперше гончарі підкорили Говерлу та виготовили на її вершині гончарні вироби», – йдеться у дописі на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 18 липня, гончарі з Київщини, Тернопілля, Львівщини, Волині, Вінниччини та Нью-Джерсі (США) разом зі своїми сім'ями підкорили Говерлу.В рамках акції «Говерла гончарює» вони встановили український рекорд: виготовили традиційні гончарні вироби на висоті 2061 метр над рівнем моря, пише Таблоїд волині Гончарі-учасники акції:(Глеваха),(с. Хотів); Львівщина:(м.Червоноград),(м.Червоноград),(с. Соснівка);(Тернопіль),(Тернопіль),(Тернопіль),та(с. Крищинці);(с. Липини),(с. Липини),(с. Липини);(Нью-Джерсі).«На противагу світовим потрясінням, ми вважаємо за потрібне привернути увагу до творчості й української культури, саме тому ми підтримали ідеї митців та запланували акцію "Говерла гончарює", – каже організаторка, голова Громадської організації «Не святі горшки ліплять»«Робимо історію разом з гончарами!! Вперше гончарі підкорили Говерлу та виготовили на її вершині гончарні вироби», – йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Віктора Дудка.

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