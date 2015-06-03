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Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО

Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО
У суботу, 18 липня, гончарі з Київщини, Тернопілля, Львівщини, Волині, Вінниччини та Нью-Джерсі (США) разом зі своїми сім'ями підкорили Говерлу.

В рамках акції «Говерла гончарює» вони встановили український рекорд: виготовили традиційні гончарні вироби на висоті 2061 метр над рівнем моря, пише Таблоїд волині.

Гончарі-учасники акції: Дмитро Стаховський (Глеваха), Володимир Довган (с. Хотів); Львівщина: Сергій Івашків (м.Червоноград), Назар Івашків (м.Червоноград), Роман Гнатів (с. Соснівка); Руслан Друк (Тернопіль), Олесь Джигринюк (Тернопіль), Уляна Андрійчук (Тернопіль), Сергій та Світлана Погонець (с. Крищинці); Віктор Дудко (с. Липини), Юлія Дудко (с. Липини), Наталія Дудко (с. Липини); Іван Братко (Нью-Джерсі).

«На противагу світовим потрясінням, ми вважаємо за потрібне привернути увагу до творчості й української культури, саме тому ми підтримали ідеї митців та запланували акцію "Говерла гончарює", – каже організаторка, голова Громадської організації «Не святі горшки ліплять» Уляна Джигринюк.

«Робимо історію разом з гончарами!! Вперше гончарі підкорили Говерлу та виготовили на її вершині гончарні вироби», – йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Віктора Дудка.

Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО
Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО
Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО
Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО
Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО
Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО

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Теги: гончарі, рекорд, Говерла
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