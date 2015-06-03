Волинські гончарі піднялись на вершину Говерли, щоб встановити рекорд України. ФОТО
Сьогодні, 03:49
У суботу, 18 липня, гончарі з Київщини, Тернопілля, Львівщини, Волині, Вінниччини та Нью-Джерсі (США) разом зі своїми сім'ями підкорили Говерлу.
В рамках акції «Говерла гончарює» вони встановили український рекорд: виготовили традиційні гончарні вироби на висоті 2061 метр над рівнем моря, пише Таблоїд волині.
Гончарі-учасники акції: Дмитро Стаховський (Глеваха), Володимир Довган (с. Хотів); Львівщина: Сергій Івашків (м.Червоноград), Назар Івашків (м.Червоноград), Роман Гнатів (с. Соснівка); Руслан Друк (Тернопіль), Олесь Джигринюк (Тернопіль), Уляна Андрійчук (Тернопіль), Сергій та Світлана Погонець (с. Крищинці); Віктор Дудко (с. Липини), Юлія Дудко (с. Липини), Наталія Дудко (с. Липини); Іван Братко (Нью-Джерсі).
«На противагу світовим потрясінням, ми вважаємо за потрібне привернути увагу до творчості й української культури, саме тому ми підтримали ідеї митців та запланували акцію "Говерла гончарює", – каже організаторка, голова Громадської організації «Не святі горшки ліплять» Уляна Джигринюк.
«Робимо історію разом з гончарами!! Вперше гончарі підкорили Говерлу та виготовили на її вершині гончарні вироби», – йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Віктора Дудка.
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В рамках акції «Говерла гончарює» вони встановили український рекорд: виготовили традиційні гончарні вироби на висоті 2061 метр над рівнем моря, пише Таблоїд волині.
Гончарі-учасники акції: Дмитро Стаховський (Глеваха), Володимир Довган (с. Хотів); Львівщина: Сергій Івашків (м.Червоноград), Назар Івашків (м.Червоноград), Роман Гнатів (с. Соснівка); Руслан Друк (Тернопіль), Олесь Джигринюк (Тернопіль), Уляна Андрійчук (Тернопіль), Сергій та Світлана Погонець (с. Крищинці); Віктор Дудко (с. Липини), Юлія Дудко (с. Липини), Наталія Дудко (с. Липини); Іван Братко (Нью-Джерсі).
«На противагу світовим потрясінням, ми вважаємо за потрібне привернути увагу до творчості й української культури, саме тому ми підтримали ідеї митців та запланували акцію "Говерла гончарює", – каже організаторка, голова Громадської організації «Не святі горшки ліплять» Уляна Джигринюк.
«Робимо історію разом з гончарами!! Вперше гончарі підкорили Говерлу та виготовили на її вершині гончарні вироби», – йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Віктора Дудка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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