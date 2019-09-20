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У Луцьку на кільці зіткнулись два легковики. ФОТО

У Луцьку на кільці зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку, на кільці поблизу Північного ринку, зіткнулися Peugeot та Volkswagen.

Про це Волинь24 повідомили очевидці автопригоди.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 23 липня, близько 21 год, на перехресті вулиць Гордіюк-Соборності-Відродження-Єршова. Зі слів очевидців, на дорозі не розминулися автомобілі марки Peugeot та Volkswagen.

На місці працюють патрульні.

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У Луцьку на кільці зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на кільці зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на кільці зіткнулись два легковики. ФОТО
алі згодом.

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Теги: аварія, кільце, поліція
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