У Луцьку на кільці зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 00:33
У Луцьку, на кільці поблизу Північного ринку, зіткнулися Peugeot та Volkswagen.
Про це Волинь24 повідомили очевидці автопригоди.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 23 липня, близько 21 год, на перехресті вулиць Гордіюк-Соборності-Відродження-Єршова. Зі слів очевидців, на дорозі не розминулися автомобілі марки Peugeot та Volkswagen.
На місці працюють патрульні.
Дет
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Про це Волинь24 повідомили очевидці автопригоди.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 23 липня, близько 21 год, на перехресті вулиць Гордіюк-Соборності-Відродження-Єршова. Зі слів очевидців, на дорозі не розминулися автомобілі марки Peugeot та Volkswagen.
На місці працюють патрульні.
Дет
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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