У Луцьку на кільці зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 23 липня, близько 21 год, на перехресті вулиць Гордіюк-Соборності-Відродження-Єршова. Зі слів очевидців, на дорозі не розминулися автомобілі марки Peugeot та Volkswagen.



На місці працюють патрульні.



Дет

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на кільці поблизу Північного ринку, зіткнулися Peugeot та Volkswagen.Про це Волинь24 повідомили очевидці автопригоди.Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 23 липня, близько 21 год, на перехресті вулиць Гордіюк-Соборності-Відродження-Єршова. Зі слів очевидців, на дорозі не розминулися автомобілі марки Peugeot та Volkswagen.На місці працюють патрульні.Деталі згодом.

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