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У новозбудований дитсадок, що поблизу Луцька, шукають працівників

У новозбудований дитсадок, що поблизу Луцька, шукають працівників
Невдовзі розпочне роботу новозбудований дитячий садок в селі Крупа.

Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.

Наразі триває підбір працівників дошкільної установи. На роботу у ЗДО, зокрема, потрібні: 6 вихователів та 2 кухарі.

Також заклад дошкільної освіти та заклад загальної середньої освіти села Підгайці шукають працівника на вакансію сестри медичної.

За детальною інформацією звертатися у відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради. Адреса: с.Підгайці, вул. Шкільна, 30. Телефон: 0504386567

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Теги: Крупа, дитячий садок, робота, вихователь, кухар
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