У новозбудований дитсадок, що поблизу Луцька, шукають працівників
Сьогодні, 08:20
Невдовзі розпочне роботу новозбудований дитячий садок в селі Крупа.
Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.
Наразі триває підбір працівників дошкільної установи. На роботу у ЗДО, зокрема, потрібні: 6 вихователів та 2 кухарі.
Також заклад дошкільної освіти та заклад загальної середньої освіти села Підгайці шукають працівника на вакансію сестри медичної.
За детальною інформацією звертатися у відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради. Адреса: с.Підгайці, вул. Шкільна, 30. Телефон: 0504386567
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Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.
Наразі триває підбір працівників дошкільної установи. На роботу у ЗДО, зокрема, потрібні: 6 вихователів та 2 кухарі.
Також заклад дошкільної освіти та заклад загальної середньої освіти села Підгайці шукають працівника на вакансію сестри медичної.
За детальною інформацією звертатися у відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради. Адреса: с.Підгайці, вул. Шкільна, 30. Телефон: 0504386567
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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