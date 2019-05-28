У новозбудований дитсадок, що поблизу Луцька, шукають працівників





Про це інформують на



Наразі триває підбір працівників дошкільної установи. На роботу у ЗДО, зокрема, потрібні: 6 вихователів та 2 кухарі.



Також заклад дошкільної освіти та заклад загальної середньої освіти села Підгайці шукають працівника на вакансію сестри медичної.



За детальною інформацією звертатися у відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради. Адреса: с.Підгайці, вул. Шкільна, 30. Телефон: 0504386567

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