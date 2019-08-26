У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ
Сьогодні, 07:25
У липні Рівненське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів проводитиме ремонтно-профілактичні роботи.
Про це інформують на сайті Боратинської громади.
У зв’язку з виконанням цих робіт можливе тимчасове припинення газопостачання у селах:
28 липня з 10:00 до 17:00 год. – Промінь, Рованці.
29 липня з 10:00 до 17:00 год. – Баїв, Боратин, Вербаїв, Голишів, Городище, Коршовець.
Подачу газу відновлять по закінченню ремонтних робіт.
Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану газорозподільних систем та безпечного постачання природного газу споживачам.
Компанія просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті Боратинської громади.
У зв’язку з виконанням цих робіт можливе тимчасове припинення газопостачання у селах:
28 липня з 10:00 до 17:00 год. – Промінь, Рованці.
29 липня з 10:00 до 17:00 год. – Баїв, Боратин, Вербаїв, Голишів, Городище, Коршовець.
Подачу газу відновлять по закінченню ремонтних робіт.
Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану газорозподільних систем та безпечного постачання природного газу споживачам.
Компанія просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ
Сьогодні, 07:25
Школяр з Волині розповів, як йому вдалось скласти ЗНО з фізики на рекордні 200 балів
Сьогодні, 05:36
Викрили волинянина, який обкрадав автомобілі
Сьогодні, 04:14