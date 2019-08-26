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У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ

У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ
У липні Рівненське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів проводитиме ремонтно-профілактичні роботи.

Про це інформують на сайті Боратинської громади.

У зв’язку з виконанням цих робіт можливе тимчасове припинення газопостачання у селах:

28 липня з 10:00 до 17:00 год. – Промінь, Рованці.

29 липня з 10:00 до 17:00 год. – Баїв, Боратин, Вербаїв, Голишів, Городище, Коршовець.

Подачу газу відновлять по закінченню ремонтних робіт.

Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану газорозподільних систем та безпечного постачання природного газу споживачам.

Компанія просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.

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Теги: газ, ремонт, відключення, Промінь, Рованці, Баїв, Боратин, Вербаїв, Голишів, Городище, Коршовець
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