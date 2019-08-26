У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ





Про це інформують на



У зв’язку з виконанням цих робіт можливе тимчасове припинення газопостачання у селах:



28 липня з 10:00 до 17:00 год. – Промінь, Рованці.



29 липня з 10:00 до 17:00 год. – Баїв, Боратин, Вербаїв, Голишів, Городище, Коршовець.



Подачу газу відновлять по закінченню ремонтних робіт.



Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану газорозподільних систем та безпечного постачання природного газу споживачам.



Компанія просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.

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