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Викрили волинянина, який обкрадав автомобілі

Викрили волинянина, який обкрадав автомобілі
Ковельський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження щодо раніше неодноразово судимого уродженця села Пустомити Горохівського району, який обкрадав автомобілі у Ковелі.

Про це інформує Район.Горохів.

Так, 27 вересня близько 22:00 з незачиненого автомобіля Citroen Jumper він викрав магнітолу, автомобільний навігатор та автомобільну зарядку на загальну суму 1216,66 гривні.

2 жовтня близько 2:00 обвинувачений розбив скло правих передніх дверей автомобіля Volkswagen Passat, звідки викрав автомобільну магнітолу та флеш-накопичувач на загальну суму 366,33 гривні.

У ту ж ніч злодій біля будинку № 31 по вулиці Театральній Ковелі зламав замок водійських дверей за допомогою викрутки, проник до автомобіля Audi 100, звідки намагався викрасти автомобільну магнітолу, однак не зміг фізично дістати пристрій з панелі салону.

Обвинувачений свою вину визнав повністю.

Суд призначити йому покарання у виді позбавлення волі на три роки і шість місяців.

До покарання, призначеного цим вироком, частково приєднали невідбуте покарання за двома вироками і за сукупністю визначили покарання у виді позбавлення волі на чотири роки.

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Теги: Ковель, автомобільна крадіжка, суд, вирок
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