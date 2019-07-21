Викрили волинянина, який обкрадав автомобілі
Сьогодні, 04:14
Ковельський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження щодо раніше неодноразово судимого уродженця села Пустомити Горохівського району, який обкрадав автомобілі у Ковелі.
Про це інформує Район.Горохів.
Так, 27 вересня близько 22:00 з незачиненого автомобіля Citroen Jumper він викрав магнітолу, автомобільний навігатор та автомобільну зарядку на загальну суму 1216,66 гривні.
2 жовтня близько 2:00 обвинувачений розбив скло правих передніх дверей автомобіля Volkswagen Passat, звідки викрав автомобільну магнітолу та флеш-накопичувач на загальну суму 366,33 гривні.
У ту ж ніч злодій біля будинку № 31 по вулиці Театральній Ковелі зламав замок водійських дверей за допомогою викрутки, проник до автомобіля Audi 100, звідки намагався викрасти автомобільну магнітолу, однак не зміг фізично дістати пристрій з панелі салону.
Обвинувачений свою вину визнав повністю.
Суд призначити йому покарання у виді позбавлення волі на три роки і шість місяців.
До покарання, призначеного цим вироком, частково приєднали невідбуте покарання за двома вироками і за сукупністю визначили покарання у виді позбавлення волі на чотири роки.
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Про це інформує Район.Горохів.
Так, 27 вересня близько 22:00 з незачиненого автомобіля Citroen Jumper він викрав магнітолу, автомобільний навігатор та автомобільну зарядку на загальну суму 1216,66 гривні.
2 жовтня близько 2:00 обвинувачений розбив скло правих передніх дверей автомобіля Volkswagen Passat, звідки викрав автомобільну магнітолу та флеш-накопичувач на загальну суму 366,33 гривні.
У ту ж ніч злодій біля будинку № 31 по вулиці Театральній Ковелі зламав замок водійських дверей за допомогою викрутки, проник до автомобіля Audi 100, звідки намагався викрасти автомобільну магнітолу, однак не зміг фізично дістати пристрій з панелі салону.
Обвинувачений свою вину визнав повністю.
Суд призначити йому покарання у виді позбавлення волі на три роки і шість місяців.
До покарання, призначеного цим вироком, частково приєднали невідбуте покарання за двома вироками і за сукупністю визначили покарання у виді позбавлення волі на чотири роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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