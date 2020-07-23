Українські заробітчани захворіли на коронавірус на фермі у Польщі





Про це пишуть



Кілька днів тому Covid-19 виявили у двох українців, а 22 липня – ще у 17 людей.



Це рекордне щоденне збільшення кількості хворих на коронавірус у воєводстві з початку пандемії.



Усі сезонні робітники знаходяться на карантині, лікарі вирішують, чи потрібна госпіталізація зараженим.



Місцева влада вважає, що немає небезпеки подальшого поширення вірусу, оскільки ці люди ізольовані від зовнішнього світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На овочевій фермі у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі, де працюють 103 громадянини України, 19 наших заробітчан заразилися коронавірусом.Про це пишуть Факти з посиланням на Niezalezna Кілька днів тому Covid-19 виявили у двох українців, а 22 липня – ще у 17 людей.Це рекордне щоденне збільшення кількості хворих на коронавірус у воєводстві з початку пандемії.Усі сезонні робітники знаходяться на карантині, лікарі вирішують, чи потрібна госпіталізація зараженим.Місцева влада вважає, що немає небезпеки подальшого поширення вірусу, оскільки ці люди ізольовані від зовнішнього світу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію