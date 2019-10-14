Шукали три доби: під Вінницею дівчина застрягла головою в норі
Сьогодні, 02:47
У селі під Вінницею три доби шукали шістнадцятирічну дівчину, яка зникла безслідно.
Вдень вона разом з матір’ю та тіткою випасала на полі худобу, пішла у село по воду і більше не повернулась. Про це інформують Факти.
Спочатку рідні намагалися розшукати дівчину самотужки, а коли до ночі так і не знайшли, то заявили в поліцію. На пошуки зниклої ті залучили кінолога з собакою, водолазів, нацгвардійців.
Спочатку мати думала, що донька затрималася з друзями. Лише надвечір кинулася шукати її.
Вже вночі мати звернулася до поліції. Версію про втечу дівчини-підлітка з дому одразу відкинули. Наталка у свої шістнадцять мала розвиток дошкільняти.
Коли дівчину знайшли, з’ясувалося, що вона понад дві доби провела у земляній пастці без їжі, води та туалету. Дівчина застрягла у лисячій норі головою всередину.
Вона не могла ні покликати на допомогу, ані звільнитися самотужки. Дівчина могла просто задихнутися. Але розумні тварини завжди передбачають у своїх домівках запасний вихід. Саме через такий хід під землю і надходило свіже рятівне повітря.
Коли дівчину звільнили, вона розповіла, що полізла до нори подивитися на тварин.
Наразі життю та здоров’ю її нічого не загрожує. Дівчина знаходиться у дитячій обласній лікарні разом зі своїми родичами.
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Вдень вона разом з матір’ю та тіткою випасала на полі худобу, пішла у село по воду і більше не повернулась. Про це інформують Факти.
Спочатку рідні намагалися розшукати дівчину самотужки, а коли до ночі так і не знайшли, то заявили в поліцію. На пошуки зниклої ті залучили кінолога з собакою, водолазів, нацгвардійців.
Спочатку мати думала, що донька затрималася з друзями. Лише надвечір кинулася шукати її.
Вже вночі мати звернулася до поліції. Версію про втечу дівчини-підлітка з дому одразу відкинули. Наталка у свої шістнадцять мала розвиток дошкільняти.
Коли дівчину знайшли, з’ясувалося, що вона понад дві доби провела у земляній пастці без їжі, води та туалету. Дівчина застрягла у лисячій норі головою всередину.
Вона не могла ні покликати на допомогу, ані звільнитися самотужки. Дівчина могла просто задихнутися. Але розумні тварини завжди передбачають у своїх домівках запасний вихід. Саме через такий хід під землю і надходило свіже рятівне повітря.
Коли дівчину звільнили, вона розповіла, що полізла до нори подивитися на тварин.
Наразі життю та здоров’ю її нічого не загрожує. Дівчина знаходиться у дитячій обласній лікарні разом зі своїми родичами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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